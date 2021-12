Otipavanja ženske in uriniranja po sedežu se Olesen ne spomni

Britanska policija je Olesena aretirala 29. julija 2019 zaradi suma spolnega napada na letu British Airwaysa , 6. avgusta 2019 je bil uradno obtožen. Evropska turneja v golfu je zdaj 31-letnega igralca suspendirala do konca sodnega postopka. Julija lani so preklicali suspenz, ker je bil datum sojenja, prvotno načrtovan za 11. maj 2020, zaradi novega koronavirusa prestavljen na december 2021.

Priče so opisale "popolnoma bizarno" vedenje igralca, ki je bil leta 2018 član zmagovalne ekipe Evrope, ki je osvojila Ryderjev pokal. Londonsko sodišče je lahko slišalo, da je Olesen med osemurnim letom tekel po kabini "kot majhen deček", ni mogel odpreti straniščnih vrat in je postal verbalno žaljiv do kabinskega osebja.

Eno od stevardes naj bi potisnil, eno žensko pa zgrabil za prsi. Na koncu so ga odpeljali nazaj na njegov sedež v prvem razredu, kjer je jokal, preden je zaspal, kasneje pa je uriniral na sopotnikov sedež ter v prehodu prvega razreda, je lahko slišalo sodišče, poročanje britanskih medijev povzemajo tiskovne agencije.

Ženska, katere identiteta je skrita, ker je domnevna žrtev spolnega napada, je v izjavi povedala, da jo je Olesen prijel za dlan in jo začel poljubljati. "Desno roko je imel okoli mojega hrbta. Nato me je prijel za dojko in z roko šel čez mojo desno dojko. Počutila sem se šokirano," jo je povzel BBC.

Zmagovalec petih turnirjev evropske turneje v golfu, ki živi v Londonu, zanika vse obtožbe. Kot je v torek pričal, je poroti povedal, da nikoli ne bi "zavestno" tvegal svoje kariere s kaznivim dejanjem in se ne spominja letenja po zaužitju uspavalnih tablet.

"Počutil sem se popolnoma grozno in zelo mi je bilo žal. Nisem mogel verjeti, kaj so govorili, kaj se je zgodilo," je dejal. "Bilo mi je samo nerodno in počutil sem se grozno."

Olesen je dejal, da se je "počutil v redu", ko se je vkrcal na letalo in so mu dali pijačo, in dodal: "Moj zadnji spomin je, da sem vzel kozarec šampanjca in se usedel na svoj sedež, in mislim, da se spomnim vzleta."

Pravi, da se ne spominja nobenega incidenta, ki mu ga očitajo. "Prve stvari, ki se je spomnim, je policija, ki je prišla do mojega sedeža," je dejal. "Bil sem zelo zmeden in mislim, da sem predvsem bil v šoku."

Olesen je zanikal, da je bil "razpoložen za zabavo", ko se je vkrcal na let, in dejal, da "zagotovo ni jemal tablet z alkoholom za zabavo", pač pa da se je le "želel nokavtirati tako, da je vzel uspavalne tablete, rdeče vino, pivo in vodko".

Sodišče je slišalo, da je po aretaciji Olesen izgubil donosne sponzorske pogodbe s podjetji, kot so Nike, BMW, Rolex in Titleist, začasno se je sicer vrnil na turnirje, vendar je padel pod 400. mesto na svetovni lestvici.

"Mislim, da se je bilo zelo težko zbrati in igrati, ko ne veš, ali si uničil svojo kariero in morda nikoli več ne boš igral profesionalnega golfa," je dejal. Sojenje se še ni končalo.