Washington do nove visoke zmage, Philadelphia slavila po kazenskih strelih

V severnoameriški hokejski ligi blestijo člani kolektiva z Long Islanda v New Yorku Islanders, ki so vpisali osmo zaporedno zmago. S 5:2 so ugnali Tampa Bay Lightning. Anders Lee je imel gol in podaji. Aktualni prvaki hokejisti St. Louis Blues so slavili po podaljšku proti Columbus Blue Jackets s 4:3. Odločilni zadetek je dosegel David Perron.

Sean Couturier je bil glavni junak Philadelphie Flyers, ki je New Jersey Devils premagal s 4:3 v kazenskih strelih. Dober večer sta imela tudi Jakub Vrana in Tom Wilson. Vrana je za zmago Washington Capitals, ta je premagal Buffalo Sabres s 6:1, prispeval dva gola, Wilson pa gol in dve podaji. Sebastian Aho je dosegel dva gola in podajo za zmago ekipe Carolina Hurricanes s 7:3 proti Detroit Red Wings. Ekipa Dallas Stars je bila z 2:1 boljša od Colorado Avalanche, oba gola za Dallas je dosegel Roope Hintz. Hokejisti Anaheim Ducks so v derbiju tihomorske divizije z 2:1 ugnali Vancouver Canucks po podaljšku. Vratar John Gibson je ubranil 39 strelov tekmecev na gol, Ryan Getzlaf pa je zadel odločilni gol. Pomerili sta se še dve ekipi iz zahodne konference, v kateri igra tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Winnipeg Jets je z veliki težavami odbil nalete San Jose Sharks (3:2). Connor Hellebuyck je v vratih posredoval kar 53-krat, 51 poskusov Morskih psov za spremembo izida pa tudi ubranil. Izidi:

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:4 (kazenski streli)

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5:2

Washington Capitals - Buffalo Sabres 6:1

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 7:3

St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 4:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:2

Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 2:1 (podaljšek)

San Jose Sharks - Winnipeg Jets 2:3