Liga NFL nazaj septembra s tekmo Tampe in Dallasa

Zdaj že 43-letni Tom Bradyje že več kot desetletje največji zvezdnik ameriškega nogometa. Letos je prvič zaigral za Tampa Bay Bucccaneerse in z njimi osvojil svoj sedmi naslov. Po uspehu je kariero podaljšal še za eno sezono. V vodstvu lige NFL ne skrivajo pričakovanja, da se bo položaj s pandemijo covida-19 umiril in da bodo tekme lahko igrali pred polnimi tribunami.

Liga bo predvidoma gostovala tudi v Londonu, kjer naj bi se 10. oktobra pomerili Atlanta Falconsi in New York Jetsi, teden dni kasneje pa Jacksonville Jaguarsi in Miami Dolphinsi.