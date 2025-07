Zvezdnik moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je prvič med sezonama obiskal Moskvo in bil seveda deležen velikega navdušenja množice. Hokejist je aprila letos namreč dosegel 895. gol v ligi in na večni lestvici strelcev na prvem mestu zamenjal Kanadčana Wayna Gretzkyja .

"Upam, da bomo v bližnji prihodnosti spet lahko sodelovali na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih ter zastopali svojo državo," je dejal hokejski superzvezdnik in imel pri tem v mislih tudi nastop ruske hokejske reprezentance na olimpijskih igrah. V Italiji je februarja prihodnje leto še ne bo.

Ovečkin se je v družbi navijačev in novinarjev sprehodil tudi po nekaterih moskovskih ulicah, ki so jih okrasili z njegovimi dresi in napisi večni rekord.

Ruski ljubitelji športa so imeli v zadnjih treh letih po invaziji ruske vojske v Ukrajini le malo priložnosti za praznovanje mednarodnih športnih uspehov, saj so bili zaradi ofenzive Kremlja v izključeni iz številnih tekmovanj. Tokrat so lahko slavili Ovečkina. In na stotine navijačev je to izkoristilo, čakalo na avtogram in skandiralo: "Ovi, Ovi."