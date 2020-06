Oven, Cof in Terčeljeva državni prvaki v spustu

V konkurenci kajakašic je zmagala svetovna prvakinja v slalomu Eva Terčelj , ki je med mladinkami dosegala odlične rezultate tudi v spustu, a se nato povsem posvetila slalomu. Na drugo mesto je s slabimi sedmimi sekundami zaostanka priveslala njena klubska kolegica Helena Domajnko, tretja pa je bila še ena članica ljubljanskega kajakaškega kluba Ana Šteblaj. Domanjkova in Šteblajeva sta bili prva in druga med mlajšimi članicami in mladinkami, v obeh starostnih kategorijah pa se jima je na odru za zmagovalke pridružila Eva Alina Hočevar. Med mlajšimi mladinkami je zmagala Sara Globokar pred Ulo Skok in Najo Pinterič.

Najhitrejši čas dneva je postavil Oven , ki je za klasičen spust potreboval 12 minut, 30 sekund in 92 stotink in si tako priboril vnovičen naslov prvaka v tej divjevodaški disciplini. Slabih šest sekund več je potreboval Nejc Žnidarčič , evropski in svetovni prvak v sprintu na divjih vodah, medtem ko si je bron priveslal Anže Urankar, ki pa je za Ovnom zaostal za dobre pol minute. Urankar je postal prvak med mlajšimi člani, kjer sta mu sledila Urban Novak in Vid Oštrbenk. V mladinski konkurenci kajakašev je bil najboljši Lenart Stanovnik, drugi je bil Matevž Manfreda, tretji pa Matija Preskar, med mlajšimi mladinci pa so kolajne osvojili Manfreda, Tjaš Til Kupsch in Matevž Kampjut.

V kanuju dvoma o zmagovalcu ni bilo. Cof, lani tretji na EP na Soči, sicer pa tudi nekdanji svetovni prvak v sprintu na divjih vodah, je skoraj za pol minute prehitel klubskega kolega Urankarja, tretji je bil Martin Gale. Slednji se je veselil zmag tako med mlajšimi člani kot mladinci in mlajšimi mladinci. V konkurenci do 23 let in med mladinci sta bila drugi in tretji Nejc Gradišek ter Maj Oštrbenk, med mlajšimi mladinci pa sta se Galetu na zmagovalnih stopničkah pridružila Taj Kevin Bizjak in Tit Šenk.

Martin Gale je skupaj z Nejcem Gradiškom postal tudi prvak v kanuističnem dvojcu. Posadka kluba Simon je bila boljša od dveh navez iz Kajak kanu kluba Krško. Druga sta bila namreč Taj Kevin Bizjak in Matija Preskar, tretja pa Simon Škof Ojeda in Tilen Zorko. Na progo so se podali tudi veterani. Med kanuisti je bil najboljši Simon Hočevar, drugi je bil njegov brat Matej, tretji pa Tomaž Globokar. Med kajakaši je bil najhitrejši Matjaž Avšič pred Borutom Tumo in Jožetom Hafnerjem.

Ob koncu tekmovalnega dne so bile na programu še ekipne tekme. Med kajakašicami se je naslova prvakov veselila prva ekipa KKK Ljubljana, za katero so veslale Domajnkova, Šteblajeva in Terčeljeva, druge so bile članice druge ljubljanske ekipe, v postavi Sara Globokar, Živa Jančar in Pika Ferkolj, tretje pa kajakašice Kajak kanu kluba Tacen Neža Jan Stupica, Ula Skok in Gaja Bitenc.

Med kajakaši je ekipni naslov državnih prvakov pripadel Ovnu, Timu Novaku in Urankarju (KKK Ljubljana 1), drugi so bili Žiga Zidar, Lenart Stanovnik in Klemen Breznik (KKK Tacen 1), tretji pa Manfreda, Jakob Šavli in Jakob Stojanovič (KK Soške elektrarne 1). Ekipi Tacna in Soških elektrarn sta bili prva in druga v konkurenci mladincev, medtem ko so tretje mesto osvojili Preskar, Škof Ojeda in Gašper Zagorc (KKK Krško 1).