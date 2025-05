Ovniček in Gaber do polfinalne vozovnice, Vlah ostal brez nje

Brez polfinala ostaja finalist minule sezone, danski Aalborg, pri katerem igra Aleks Vlah . Še drugič so ga namreč premagali Berlinčani in slavili napredovanje s skupnih 77:65. Nemški predstavnik Füchse Berlin ni imel pretiranih težav z danskim Aalborgom. Potem ko je Vlah na prvi tekmi v Nemčiji dosegel pet golov ob porazu z 29:37, je tokrat prispeval dva ob novem porazu, tokrat s 36:40.

Na drugi strani bo francoski Nantes tretjič udeleženec zaključnega turnirja, potem ko je na njem nastopil v sezonah 2017/18 in 2020/21. Ob prvem nastopu so v francoskem finalu priznali premoč Montpellieru, v drugem poskusu pa so v dvoboju za tretje mesto prav tako izgubili proti rojakom, in sicer zasedbi Paris Saint-Germaina.