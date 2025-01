Ovniček po vrnitvi v reprezentanco močno motiviran: Leto premora je bilo dolgo

Rokometaši so lani poleti na olimpijskem turnirju v Parizu in Lillu navdušili. Z izjemno dobrim predstavam so se zavihteli v polfinale. V lanski jeseni so uspešno zakorakali tudi v kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ko so v Velenju ugnali Litvo, Estonijo pa v gosteh v Talinu. Pred njimi je nov izziv. Nastope na mundialu bodo začeli v četrtek, 16. januarja ob 18. uri proti Kubi. Z vmesnim dnevom premora bosta sledila še obračuna z Zelenortskimi otoki (18.00) in Islandijo (20.30).