Ovniček: Vemo, kakšen je sistem SP, šli bomo tekmo po tekmo

Pred slovenskimi rokometaši sta le še dva dni priprav, preden bodo začeli z nastopi na letošnjem svetovnem prvenstvu. Varovanci Uroša Zormana se na mundial sicer pripravljajo že od 2. januarja, v tem času pa so odigrali tudi tri pripravljalne tekme. Po visokih zmagah nad Alžirijo in Katarjem so na zagrebški generalki proti Hrvaški prikazali slabo predstavo in se bodo tako z nekoliko grenkim priokusom vrnili v glavno mesto Hrvaške, kjer bodo odigrali skupinski del prvenstva.

OGLAS

"Generalka res ni uspela, ampak kot vsi vejo, se tudi na prvenstvu križamo s Hrvati. Nismo vsega pokazali in verjetno tudi oni ne, ostale so neke skrivnosti. Tekmo smo oddelali tako, kot smo jo, nismo preveč zadovoljni, ampak imamo še nekaj časa, da stvari popravimo, tako da se bomo v najboljši luči pokazali na prvenstvu," je prepričan Rok Ovniček, ki se je po hudi poškodbi kolena in več kot enoletni odsotnosti vrnil v slovensko izbrano vrsto.

Rok Ovniček FOTO: Profimedia icon-expand

29-letni Slovenjgradčan še ni povsem v formi, ki jo je kazal pred poškodbo, a bo ob odsotnosti nekaterih dolgoletnih nosilcev igre, kot so Jure Dolenec, Dean Bombač in Matej Gaber, imel še kako pomembno vlogo na prvenstvu: "Zagotovo mi, glede na to, da sem bil eno leto odsoten, manjka malo taktike, ampak nič zato. Mislim, da se bomo dobro pripravili na vsako tekmo, najprej na Kubi in Zelenortske otoke, potem pa na tisto pravo tekmo proti Islandiji. Imamo še nekaj časa, v katerem bomo vse naredili, da bomo dobro pripravljeni."

Slovenske rokometaše na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostile Hrvaška, Danska in Norveška, v skupini G čakajo tekme s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo, če bodo po treh tekmah na enem izmed prvih treh mest v skupini, kar ne bi smelo biti vprašljivo, pa se bodo v glavnem delu tekmovanja nato pomerili proti najboljšim trem reprezentancam iz skupine H, v kateri so Argentina, Bahrajn, Egipt in Hrvaška. "Gremo tekmo po tekmo, vemo, kakšen je sistem svetovnega prvenstva, tako da nekih visokih ciljev zaenkrat nimamo, da bi jih izpostavljali. Moramo priti čez skupino z dvema točkama," je odločen član francoskega Nantesa.

Rok Ovniček FOTO: Profimedia icon-expand

Dve najboljši ekipi skupine drugega dela bosta nato napredovali v končnico, ki se bo začela s četrtfinalom. Slovenija bo vse tekme, vključno z morebitnim polfinalom, odigrala v Zagrebu, medtem ko bo obračuna za medalje gostilo Oslo na Norveškem.