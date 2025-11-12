Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Označil ga je za lažnivca in prevaranta, sledilo je odmevno opravičilo

London, 12. 11. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
2

Potem ko je znani britanski televizijski voditelj Piers Morgan pred nekaj več kot tremi leti sredi velike drame glede cepljenja proti koronavirusu srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića označil za lažnivca in prevaranta, je zdaj sledilo opravičilo. "Naj najin pogovor začnem z iskrenim opravičilom," se je 65-letni voditelj posul s pepelom in priznal napako.

Spomnimo: zmagovalec 24 turnirjev za grand slam Novak Đoković je sredi januarja 2022 preživljal eno največjih dram v svojem življenju.

Potem ko se je odločno zoperstavil strogim pravilom organizatorja odprtega prvenstva Avstralije in se ni podvrgel cepljenju proti koronavirusu, je v svetovni javnosti izbruhnil velik škandal. Danes 38-letni srbski teniški as ne obžaluje omenjene odločitve, je pa posledično v javnosti naletel na številne kritične odzive, med katerimi je bil najbolj izrazit od znanega britanskega televizijskega voditelja Piersa Morgana, ki je Đokovića označil za lažnivca in prevaranta.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naj najin pogovor, Novak, začnem z iskrenim opravičilom," je nekaj več kot uro trajajoč intervju v oddaji "Piers Morgan Uncensored" začel 65-letni voditelj, ki je sicer znan po svojem bridkem jeziku.

"Sem oseba, ki vselej želi rešiti težave, če te seveda obstajajo. Veseli me, da sva oba tako odprta in pripravljena preskočiti marsikatero oviro. Že tedaj sem popolnoma razumel odzive določenih ljudi, torej predvsem tistih, ki so zaradi omenjene bolezni izgubili koga od svojih bližnjih. A sam s svojimi dejanji nisem želel sporočiti ničesar slabega, zlonamernega," je dejal Đoković.

Novak Đoković je pred slabimi štirimi leti močno razburil del svetovne javnosti, ko je ob prihodu v Avstralijo na tamkajšnji Australian open zavrnil cepljenje proti koronavirusu.
Novak Đoković je pred slabimi štirimi leti močno razburil del svetovne javnosti, ko je ob prihodu v Avstralijo na tamkajšnji Australian open zavrnil cepljenje proti koronavirusu. FOTO: AP

"Iz te časovne oddaljenosti razumem, da ste zagovarjali svoja stališča. A tudi vi, gospod Đoković, morate razumeti nas, ki smo se soočili s kakšno izgubo, da nam vaša drama na začetku ni delovala nič kaj simpatična. Toda čas celi rane in v veliko zadovoljstvo mi je, da lahko zakopava bojno sekiro," pa je sledil Morganov odgovor in tako se je pogovor v nadaljevanju preusmeril v prijetnejše teme.    

tenis novak đoković intervju piers morgan covid-19
Naslednji članek

Mariborčanke lovijo ligo prvakinj: 'Vemo, da lahko igramo veliko bolje kot v Lizboni'

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maxx365
12. 11. 2025 15.43
"zakopava" ... a ne zakopljeva?
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
12. 11. 2025 15.38
+2
Koga briga za tega srbonja?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330