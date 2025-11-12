Označil ga je za lažnivca in prevaranta, sledilo je odmevno opravičilo

Potem ko se je odločno zoperstavil strogim pravilom organizatorja odprtega prvenstva Avstralije in se ni podvrgel cepljenju proti koronavirusu, je v svetovni javnosti izbruhnil velik škandal. Danes 38-letni srbski teniški as ne obžaluje omenjene odločitve, je pa posledično v javnosti naletel na številne kritične odzive, med katerimi je bil najbolj izrazit od znanega britanskega televizijskega voditelja Piersa Morgana , ki je Đokovića označil za lažnivca in prevaranta.

"Naj najin pogovor, Novak, začnem z iskrenim opravičilom," je nekaj več kot uro trajajoč intervju v oddaji "Piers Morgan Uncensored" začel 65-letni voditelj, ki je sicer znan po svojem bridkem jeziku.

"Sem oseba, ki vselej želi rešiti težave, če te seveda obstajajo. Veseli me, da sva oba tako odprta in pripravljena preskočiti marsikatero oviro. Že tedaj sem popolnoma razumel odzive določenih ljudi, torej predvsem tistih, ki so zaradi omenjene bolezni izgubili koga od svojih bližnjih. A sam s svojimi dejanji nisem želel sporočiti ničesar slabega, zlonamernega," je dejal Đoković.