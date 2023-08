Padel 21 let star rekord Petra Mankoča

"To poletje se mi ni najbolj posrečilo, imel sem več slabih dni kot dobrih in tudi več slabih nastopov kot dobrih. Teden dni pred državnim prvenstvom sem tudi zbolel in tako forma ni bila 100-odstotna. Vseeno sem šel dan za dnem in verjel v treninge in v delo, ki sem ga opravil," je za krovno plavalno zvezo uvodoma dejal Anže Ferš Eržen. "To se mi je povrnilo na teh 200 mešano. Sam nastop sicer ni bil popoln in vem, da lahko plavam še hitreje. Zdaj si bom privoščil nekaj tednov počitka, potem pa bom začel olimpijsko sezono, ki se je že zelo veselim," je dodal 24-letnik, ki se 11. avgusta vrača v ZDA. Ta ga čakajo treningi na univerzi Texas A&M in priprave na decembrsko evropsko prvenstvo v kratkih bazenih.

Padla sta tudi dva državna rekorda. Kadetskega je v finalu na 50 m hrbtno postavil zmagovalec Svit Popović (Riba), mladinski državni rekord pa je s časom 7:42,90 postavila štafeta Ljubljane na 4 x 200 m prosto.