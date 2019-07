Padel kar branilec naslova: Bedene preskočil prvo oviro v Umagu

Aljaž Bedene je še naprej strup za Italijana Marca Cecchinata, trenutno 40. igralca na lestvici ATP. Bedene, ki bo čez nekaj dni dopolnil 30 let, je dobil že sedmi medsebojni dvoboj in tretjega na najvišji teniški ravni. Pred tokratnim zmagoslavjem v Umagu ga je letos premagal še v Rio de Janeiru ter pred štirimi leti v ameriškem Winston Salemu, dobil pa je tudi vse štiri predhodne dvoboje na turnirjih serije challenger in futures.

Bedene se bo v naslednjem krogu pomeril z zmagovalcem portugalsko-italijanskega dvoboja Pedro Sousa - Jannik Sinner.

Izid, Umag, ATP (524.340 evrov):

- 1. krog:

Aljaž Bedene (Slo) - Marco Cecchinato (Ita/5) 6:3, 6:2.



