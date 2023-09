Padli so tudi domačini, Slovenski odbojkarji skupino zaključili brez poraza

Ker je tekma več pomenila Bolgarom, je bilo jasno, da bodo storili vse, da premagajo slovensko vrsto. Kazali so dobro igro, dobro so servirali in bili stabilni v bloku, toda vse to jim ni pomagalo. Slovenci, ki so sicer igrali v najboljši postavi, a niso bili tako razpoloženi kot na nekaterih prejšnjih tekmah, za kar so zaslužni tudi tekmeci, pa so vendarle kakovostnejša ekipa. To so pokazali predvsem v odločilnih trenutkih nizov, končnicah, pred tem je bil izid ves čas izenačen.

Najučinkovitejši mož v slovenski reprezentanci, trikratni dobitnici srebra na evropskih prvenstvih, ki je nasploh prvič predtekmovanje končala brez poraza in le z enim izgubljenim nizom, je bil danes nezaustavljivi Rok Možič.

Na evropskih prvenstvih je bila to že tretja zaporedna zmaga Slovenije nad Bolgarijo.