Pajovič, mož, ki je razžalostil Hrvate in domov poslal veliko Španijo

Avstrijska rokometna reprezentanca, ki jo vodi Celjan Aleš Pajovič , je poskrbela za presenečenje letošnjega evropskega prvenstva v rokometu. Avstrijci so v zadnjem krogu prvega dela prvenstva stare celine v Mannheimu remizirali s Španci (33:33). To pomeni, da so evropski podprvaki iz Španije že končali prvenstvo in ostali brez napredovanja.

"V drugi del ne gremo zgolj uživat. Gremo se stepsti in še komu prekrižati načrte. Mislim, da se fantje lahko sprostijo," je za avstrijski časnik še dejal tvorec velike avstrijske rokometne zgodbe. Hrvaški rokometaši so premagali Romunijo z 31:25 in si zagotovili prvo mesto v skupini B pred Avstrijci, ki so, kot rečeno, evropske podprvake senzacionalno predčasno izločili s turnirja. Avstrijci so zbrali štiri točke, Španci tri. Tako bosta Hrvaška in Avstrija pot v Kölnu začeli z eno točko, tam pa se jima bosta s po dvema točkama pridružili Francija kot zmagovalka skupine A in Madžarska, ki je v skupini C osvojila prvo mesto z maksimalnimi šestimi točkami.