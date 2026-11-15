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Pajoviču zlata piščalka za spoštljiv odnos do sodnikov

Flensburg, 15. 11. 2026 12.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Aleš Pajović

Slovenski rokometni trener Aleš Pajovič je dobitnik zlate piščalke za leto 2026, priznanja za športno obnašanje in spoštljiv odnos do sodnikov v nemškem rokometu. Strateg Flensburga je sodnike prepričal tudi z mirnostjo v najbolj napetih trenutkih tekem.

Aleša Pajoviča so za priznanje predlagali sodniki iz najvišjih rangov nemškega rokometa. Pri njem so posebej izpostavili prijazen način komunikacije in pripravljenost na konstruktiven pogovor tudi po zahtevnih obračunih.

Priznanje podeljujejo ob dnevu sodnikov, z njim pa izpostavljajo posameznike, ki prispevajo k boljšemu sodelovanju med trenerji, igralci in delivci pravice. Izbor slovenskega strokovnjaka je pozdravila tudi Jutta Ehrmann, odgovorna za sodniške zadeve pri Nemški rokometni zvezi.

Pajovič je ob priznanju izrazil zadovoljstvo, da so sodniki prepoznali njegov pristop. Poudaril je, da sta strast in želja po zmagi sestavni del rokometa, a mora medsebojno spoštovanje vedno ostati na prvem mestu.

Pred njim so priznanje prejeli Christian Prokop (2022), Jasmin Čamdžić (2023), Sebastian Hinze (2024) in Andre Haber (2025). Pajoviču bodo zlato piščalko uradno izročili na eni izmed prihodnjih domačih tekem Flensburga.

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aleš pajovič

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