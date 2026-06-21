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Pancar osmi v Italiji, Gajser z zmago v drugi vožnji deveti

Modena, 21. 06. 2026 18.11 pred 4 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jan Pancar

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v italijanskem Montevarchiju osvojil deveto mesto v razredu MXGP, potem ko je v prvi vožnji ostal brez točk, v drugi pa zmagal. Jan Pancar, drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP, je bil na koncu mesto pred njim. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings.

Jan Pancar
Jan Pancar
FOTO: Profimedia

Tim Gajser in Jan Pancar sta v soboto odlično začela dirkaški konec tedna v Montevarchiju. V sobotnih kvalifikacijah razreda MXGP sta poskrbela za sploh prvo dvojno slovensko zmago, Gajser je končal pred Pancarjem. Za Pancarja je bil to tudi sicer izid kariere v kvalifikacijah.

A tega dosežka danes nista pretvorila še v uspešno prvo vožnjo. Ta se je še posebej slabo končala za Gajserja, ki je po trčenju s tekmeci že takoj po startu poškodoval svoj motocikel in moral na postanek v bokse. S tem je izgubil en krog, na stezo se je vrnil kot 32. in potem do cilja še prišel na 21. mesto, vendar ostal brez novih točk.

Pancarju je šlo bolje, v uvodu je bil sprva peti, pozneje pa ga je še prehitelo nekaj bolj uveljavljenih tekmecev na tovarniških motorjih, tako da je na cilj prišel kot osmi. Za Jeffreyjem Herlingsom je bil drugi Gajserjev moštveni sotekmovalec pri Yamahi Francoz Maxime Renaux, tretji pa Belgijec Lucas Conenen, vodilni v seštevku sezone.

Preberi še Slovenca najboljša v kvalifikacijah Montevarchija, Gajser pred Pancarjem

Druga vožnja pa se je za Gajserja razpletla odlično. Po precej boljšem startu jo je začel na drugem mestu, potem pa imel kar nekaj krogov oster boj z Italijanom Andreo Adamom. V petem krogu je vendarle prišel mimo njega, potem pa prvega mesta ni več spustil iz rok. Za njim je bil nekaj časa blizu Herlings, a je potem tudi malenkost popustil, tako da je Gajser zanesljivo prišel do zmage. Tretji pa je bil Coenen.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

Dobro se je odrezal tudi Pancar, ki se je tako kot v prvi vožnji tudi v drugi držal v deseterici. Dolgo je lovil Renauxa in za sabo zadrževal svetovnega prvaka Patricka Febvra, ki pa ga je nekaj krogov pred koncem le prehitel. Pancar je bil v tej vožnji sedmi, skupno na dirki pa osmi s 27 točkami, tik pred Gajserjem, ki jih je za zmago v drugi vožnji dobil 25.

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V seštevku dirke je slavil Herlings pred Coenenom in Renauxom. V SP pa je Herlings le malenkost zmanjšal zaostanek za Belgijcem; ta ima zdaj 449 točk, Herlings 393, tretji Febvre pa 347. Gajser je ostal četrti s 329 točkami, Pancar je s 119 15.

V razredu MX2 je ta konec tedna nastopil tudi Jaka Peklaj. V kvalifikacijah je bil 24., v prvi vožnji 28., v drugi pa je z 21. le za eno mesto zgrešil prvo letošnjo točko. Na dirki je bil na koncu 22., zmagal je Belgijec Sacha Coenen pred Špancem Guillemom Farresom in Južnoafričanom Camdenom McLellanom.

Sezona se bo nadaljevala že čez teden dni v portugalski Aguedi.

Razlagalnik

Razred MXGP (Motocross Grand Prix) je najvišji in najbolj prestižen tekmovalni razred v svetovnem prvenstvu v motokrosu pod okriljem Mednarodne motoristične zveze (FIM). V tem razredu tekmujejo najboljši vozniki na svetu z najzmogljivejšimi motorji s prostornino do 450 kubičnih centimetrov. Gre za izjemno zahtevno disciplino, ki od dirkačev zahteva vrhunsko fizično pripravljenost, tehnično znanje in sposobnost obvladovanja motocikla na razgibanih terenskih progah.

Jeffrey Herlings je eden najuspešnejših nizozemskih motokrosistov v zgodovini tega športa. V svoji bogati karieri je osvojil več naslovov svetovnega prvaka, znan pa je po svojem izjemno agresivnem slogu vožnje in sposobnosti premagovanja tekmecev tudi v najtežjih vremenskih ali terenskih pogojih. Zaradi svoje hitrosti in prevlade na stezi si je prislužil vzdevek 'The Bullet' oziroma 'Krogla'.

Glavna razlika med razredoma MXGP in MX2 je v tehničnih specifikacijah motociklov. V razredu MX2 dirkači tekmujejo z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov, kar pomeni, da so motocikli lažji in nekoliko manj zmogljivi od tistih v razredu MXGP. Razred MX2 pogosto služi kot valilnica mladih talentov, ki se skozi tekmovanja pripravljajo na prestop v elitni razred MXGP, kjer so zahteve po moči in izkušnjah še bistveno višje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motokros mxgp gajser pancar

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