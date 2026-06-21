Pancar osmi v Italiji, Gajser z zmago v drugi vožnji deveti

Jan Pancar FOTO: Profimedia

Tim Gajser in Jan Pancar sta v soboto odlično začela dirkaški konec tedna v Montevarchiju. V sobotnih kvalifikacijah razreda MXGP sta poskrbela za sploh prvo dvojno slovensko zmago, Gajser je končal pred Pancarjem. Za Pancarja je bil to tudi sicer izid kariere v kvalifikacijah. A tega dosežka danes nista pretvorila še v uspešno prvo vožnjo. Ta se je še posebej slabo končala za Gajserja, ki je po trčenju s tekmeci že takoj po startu poškodoval svoj motocikel in moral na postanek v bokse. S tem je izgubil en krog, na stezo se je vrnil kot 32. in potem do cilja še prišel na 21. mesto, vendar ostal brez novih točk. Pancarju je šlo bolje, v uvodu je bil sprva peti, pozneje pa ga je še prehitelo nekaj bolj uveljavljenih tekmecev na tovarniških motorjih, tako da je na cilj prišel kot osmi. Za Jeffreyjem Herlingsom je bil drugi Gajserjev moštveni sotekmovalec pri Yamahi Francoz Maxime Renaux, tretji pa Belgijec Lucas Conenen, vodilni v seštevku sezone.

Druga vožnja pa se je za Gajserja razpletla odlično. Po precej boljšem startu jo je začel na drugem mestu, potem pa imel kar nekaj krogov oster boj z Italijanom Andreo Adamom. V petem krogu je vendarle prišel mimo njega, potem pa prvega mesta ni več spustil iz rok. Za njim je bil nekaj časa blizu Herlings, a je potem tudi malenkost popustil, tako da je Gajser zanesljivo prišel do zmage. Tretji pa je bil Coenen.

Tim Gajser FOTO: Profimedia

Dobro se je odrezal tudi Pancar, ki se je tako kot v prvi vožnji tudi v drugi držal v deseterici. Dolgo je lovil Renauxa in za sabo zadrževal svetovnega prvaka Patricka Febvra, ki pa ga je nekaj krogov pred koncem le prehitel. Pancar je bil v tej vožnji sedmi, skupno na dirki pa osmi s 27 točkami, tik pred Gajserjem, ki jih je za zmago v drugi vožnji dobil 25.

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V seštevku dirke je slavil Herlings pred Coenenom in Renauxom. V SP pa je Herlings le malenkost zmanjšal zaostanek za Belgijcem; ta ima zdaj 449 točk, Herlings 393, tretji Febvre pa 347. Gajser je ostal četrti s 329 točkami, Pancar je s 119 15. V razredu MX2 je ta konec tedna nastopil tudi Jaka Peklaj. V kvalifikacijah je bil 24., v prvi vožnji 28., v drugi pa je z 21. le za eno mesto zgrešil prvo letošnjo točko. Na dirki je bil na koncu 22., zmagal je Belgijec Sacha Coenen pred Špancem Guillemom Farresom in Južnoafričanom Camdenom McLellanom. Sezona se bo nadaljevala že čez teden dni v portugalski Aguedi.