Pancar po težavah na Češkem na koncu deveti, zmaga Coenenu

Slovenski motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v češkem Loketu osvojil deveto mesto. Po tretjem v prvi vožnji, kar je njegova najboljša posamična uvrstitev v elitnem razredu doslej, je imel v drugi več težav in bil 16., skupno pa deveti. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, v SP še vedno vodi Francoz Romain Febvre.

Francoz je sicer dobil sobotne kvalifikacije pred današnjo dirko, a potem na startu prve vožnje ni bil najboljši. Precej bolje sta nalogo opravila Coenen in tudi Pancar, slovenski dirkač je bil namreč takoj po startu drugi in je to mesto tudi obdržal. Belgijec v ospredju si je sicer kmalu privozil že večji naskok in je tekmecem prepustil le boj za preostala mesta. Zelo dolgo je v tem boju odlično kazalo tudi Pancarju. Trenutno edini slovenski dirkač v elitnem razredu - Tim Gajser še vedno okreva po poškodbi in operaciji - je zelo dobro nadzoroval potek vožnje, odbil nekaj poskusov napada Febvra, ki je tudi delal napake in imel nekaj dela s tekmovalcem za seboj Rubenom Fernandezom.

A povsem do konca Pancar ni zdržal, v 16. krogu sta ga v le nekaj sto metrih prehitela najprej Febvre in potem še moštveni sotekmovalec Gajserja pri Hondi Fernandez. Vseeno pa je na koncu Pancar prišel do tretjega mesta, saj je Febvre v zadnjem krogu naredil še eno napako in izgubil dve mesti, tako da je Slovenec prišel do najboljše uvrstitve v karieri. Doslej je bil najvišje v posamični vožnji na petem mestu lani na Kitajskem. Druga se nato ni iztekla tako dobro. Že po startu je imel Pancar nekoliko slabše izhodišče, po prvem krogu je bil šesti, nato pa imel v sedmem krogu nekaj težav in moral predse spustiti še tri tekmece. Na devetem mestu je nato ostal do polovice dirke, potem pa v enem krogu izgubil še šest mest, do cilja je tako prišel kot 16. V ospredju je Coenen sicer v tej vožnji moral prepustiti prvo mesto Febvru, kar pa ni ogrozilo njegove skupne zmage na dirki. Tretji je bil na koncu Nizozemc Glenn Coldenhoff, ki je tudi v seštevku dirke končal na najnižji stopnički.

"Fizično je bilo zelo dobro, vedel pa sem, da je proga zelo zahtevna. Ni veliko priložnosti za prehitevanje, zadovoljen sem z zmago, ne pa tudi z drugo vožnjo. A v SP pridobivam, prihaja moja najljubša dirka in bom še pritiskal," je za prireditelje dejal zmagovalec. Slabša druga vožnja je Pancarju odnesla visoko skupno uvrstitev, tako da je končal na devetem mestu in dobil novih 25 točk. Potem ko je Belgijec zaostanek v SP za Febvrom po prvi vožnji zmanjšal le na sedem točk, je razlika zdaj deset (678-668), že tretji Coldenhoff s 494 močno zaostaja. Pancar je 14. z 226 točkami. Gajser, čeprav je danes izpustil že osmo zaporedno dirko, je še vedno deseti s 305.

