Pancar: Časi govorijo, da se lahko 'vozim' z najboljšimi

Nemška dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je ena najljubših za Jana Pancarja , ki je lani v Teutschenthalu zasedel šesto mesto in dosegel rezultat kariere. Edini slovenski voznik v razredu MX2 med svetovno elito je na dirko prišel po razočaranju, ki ga je doživel na preizkušnji v Latviji, kjer je na mehki podlagi v Kegumsu osvojil le 15. mesto in zaostal za cilji, ki si jih je zadal. Zato je bil za preizkušnjo na progi Talkessel z njemu ljubo trdo podlago zelo motiviran, kar je demonstriral že v kvalifikacijah, v katerih je ciljno črto prečkal na osmem mestu in si je zagotovil relativno dober štartni položaj za nedeljski vožnji za točke. "Že na prostih treningih in v vožnji na čas sem imel drugi rezultat in mi je šlo super. Hitrost sem imel vseskozi dobro in počutje je bilo izvrstno," je za uradno spletno stran AMZS povedal Pancar po kvalifikacijah.

Svetovni prvak Tim Gajser še ne nastopa, čeprav se je po poškodbi in zlomu noge na zadnji pripravljalni dirki že vrnil na motor in trenira na svoji domači stezi.

Hitro se je zbral in do konca prvega kroga napredoval za osem mest, kar je kazalo, da je izvrstno razpoložen. Nadaljeval je malce bolj umirjeno, a še vedno napadalno. Stopnjeval je ritem in predvsem v finišu dirke odpeljal nekaj izvrstnih krogov, v cilj je pripeljal na visokem visokem mestu. "Če pogledamo čase, sem vozil res dobro. Bil sem med top tri, top pet sigurno. Z boljšim štartom bi lahko posegel še višje, saj časi govorijo, da se lahko vozim in borim z najboljšimi, zato vem, da bi mi lahko zagotovo šlo še bolje," je Pancar ocenil prvo vožnjo, v kateri je zmagal mlad, komaj 16-letni Belgijec, Lucas Coenen . Drugo vožnjo je Pancar začel bolje, saj je prvo merilno mesto prepeljal deveti. Soliden štart je pomenil, da mu ni bilo treba izgubljati energije za prehitevanje tekmecev, kot je bilo treba v prvo.

A tokrat je imel okoli sebe zahtevne tekmece, na katere je moral paziti, da jih z morebitno napako ne bi spustil predse. Spet je vozil povsem osredotočen na vse malenkosti na progi, vnovič pa je potrdil odlično fizično pripravljenost, saj je v finišu dirke znova napredoval do šestega mesta v cilju. "Pomembno je, da sem se postavil nazaj na noge po prejšnji dirki v Latviji in naredil najboljši rezultat v sezoni, kar je zanesljivo dobro. Bom pa poskusil narediti tudi še kaj več na štartih, da bom bolj konkurenčen. Z očetom bova testirala še elektriko, ki je namenja samo za štarte, in bomo videli, če bo to kaj pomagalo," je za spletno stran AMZS strnil oceno opravljenega v Nemčiji Pancar. Drugo vožnjo je sicer dobil Belgijec Liam Everts, ki je prvič v karieri stal na najvišji stopnički za zmagovalce na dirki, Pancar pa je skupno zasedel šesto mesto. V skupnem seštevku je rdečo številko vodilnega v razredu MX2 prevzel Italijan Andrea Adamo, Pancar pa je zbral 193 točk in se nahaja na 10. mestu. 10. od skupno 19 načrtovanih preizkušenj sezone za točke svetovnega prvenstva v motokrosu bo v nedeljo, 25. junija 2023. To bo Velika nagrada Sumbawe v Indoneziji.

V razredu MXGP je obe vožnji dobil Jorge Prado, ki je tako stal tudi na najvišji stopnički za zmagovalce. Španec je suvereno prvi tudi v skupnem seštevku in ima pred drugouvrščenim Jeffreyjem Herlingsom že kar zajetnih 42 točk prednosti.

Štiri točke za Peklaja

V okviru spremljevalnega programa je bila na sporedu šesta dirka evropskega prvenstva v razredu EMX 125. Slovenijo je na njej z licenco AMZS zastopal Jaka Peklaj. V kvalifikacijah je v skupini 1 zasedel 14. mesto in si privozil pozicijo med štirideseterico, ki se je nato v dveh vožnjah potegovala za točke. Prvo vožnjo je nato v soboto popoldne končal na 19. mestu, kar mu je prineslo novi dve točki za skupni seštevek. V nedeljo dopoldne je v drugi vožnji ponovil dosežek prejšnjega dne in se je znova v cilj pripeljal na 19. mestu. Skupno je na dirki osvojil štiri točke, kar mu je prineslo 22. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za evropsko prvenstvo ima Peklaj po šestih dirkah 17 točk in se nahaja na 26. mestu.

Sedma od skupno 10 preizkušenj sezone evropskega prvenstva v razredu EMX 125 bo v petek, 23. junija 2023. Gostil jo bo Lommel v Belgiji.

Rezultati:

MXGP:

Kvalifikacije: 1. Jorge Prado (ŠPA), 2. Jeremy Seewer (ŠVI), 3. Alberto Forato (ITA), ...

1. vožnja: 1. Jorge Prado (ŠPA), 2. Jeremy Seewer (ŠVI), 3. Ruben Fernandez (ŠPA), ...

2. vožnja: 1. Jorge Prado (ŠPA), 2. Glenn Coldenhoff (NIZ), 3. Romain Febvre (FRA), ...

Skupno VN Nemčije: 1. Jorge Prado (ŠPA); 50, 2. Glenn Coldenhoff (NIZ): 40, 3. Ruben Fernandez (ŠPA): 38, ...

Skupno SP (9/19): 1. Jorge Prado (ŠPA): 428, 2. Jeffrey Herlings (NIZ): 386, 3. Romain Febvre (FRA): 327, 4. Ruben Fernandez (ŠPA): 319, 5. Jeremy Seewer (ŠVI): 304, ...

MX2:

Kvalifikacije: 1. Roan Van De Moosdijk (NIZ), 2. Liam Everts (BEL), 3. Andrea Adamo (ITA), ... 8. Jan Pancar (SLO), ...

1. vožnja: 1. Lucas Coenen (BEL), 2. Liam Everts (BEL), 3. Andrea Adamo (ITA), ... 6. Jan Pancar (SLO), ...

2. vožnja: 1. Liam Everts (BEL), 2. Andrea Adamo (ITA), 3. Thibault Benistant (FRA), ... 6. Jan Pancar (SLO), ...

Skupno VN Nemčije: 1. Liam Everts (BEL): 47, 2. Andrea Adamo (ITA): 42, 3. Thibault Benistant (FRA): 38, ... 6. Jan Pancar (SLO): 30, ...

Skupno SP (9/19): 1. Andrea Adamo (ITA): 405, 2. Thibault Benistant (FRA): 392, 3. Kay de Wolf (NIZ): 388, 4. Roan Van De Moosdijk (NIZ): 345, 5. Jago Geerts (BEL): 341, ... 10. Jan Pancar (SLO): 193, ...