Pantelič uradno generalni sekretar RZS: 'Pripravlja projekte, s katerimi bo rokomet znova pionir na Slovenskem'

"Miha Pantelič je vse od pridružitve RZS odličen sogovornik klubov in partnerjev. V času od prihoda v našo pisarno je z delovanjem pridobil ustrezne vpoglede in dodatne izkušnje, za katere verjamem, da mu bodo pri nadaljnjem delu močno pomagali. Njegova strast do rokometa in predanost RZS sta bili v zadnjem obdobju izraziti v več pogledih. Z njegovim delom smo naredili nove pomembne korake v procesu nadgradnje dela pisarne RZS, ob tem pa pripravlja nove projekte, s katerimi utegne biti rokomet znova pionir v slovenskem športnem prostoru. A več o tem, ko bo zadeva povsem dozorela," je za uradno spletno stran krovne Zveze zapisal predsednik RZS Bor Rozman in ob tem dodal, da je Pantelič že ob imenovanju za vršilca dolžnosti imel polno podporo celotnega Predsedstva RZS, nič drugače pa ne bo niti v prihodnje.

"Najprej bi se rad iskreno zahvalil vodstvu Rokometne zveze Slovenije za izkazano zaupanje. To ima jasno opredeljene cilje, odkar sem njen del pa verjamem, da smo postali odlična in povezana ekipa. Prevzem tega položaja je zame velik izziv, a hkrati tudi velika priložnost in odgovornost do slovenskega rokometa. Moj način delovanja je usmerjen v prihodnost.Pred nami je veliko dela in postopnega napredovanja, vendar sem prepričan, da bomo s strokovno in zelo uigrano ekipo pisarne RZS to uspešno zmogli. Slovenski rokomet ima številne prednosti, ki jih moramo znati izkoristiti. Kdor me pozna, ve, da verjamem v moč ekipnega dela in sodelovanja – le s skupnimi prizadevanji lahko slovenski rokomet dvignemo na še višjo raven. Želim si, da bi vsi skupaj delovali tako, da se najprej vprašamo, kaj lahko sami storimo za napredek, preden usmerimo kritiko drugim. Le na tak način bomo naš šport premikali naprej in ustvarjali še boljše pogoje za prihodnje generacije," pa je za uradno spletno stran RZS dejal Pantelič.