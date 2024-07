Paolini in Krejčikova v finalu Wimbledona

Tekmica Italijanke v velikem finalu bo Barbora Krejčikova , zmagovalka Roland Garrosa 2021, ki pa je v Wimbledonu prvič prišla do finala. Po prvem nizu, ki ga je s 6:3 dobila Rusinja s kazahstanskim potnim listom, je Čehinja poskrbela za preobrat. Drugi niz je dobila s 6:3, v tretjem pa nato zmagala s 6:4 ter se po dveh urah in sedmih minutah veselila vozovnice za finale.

Kazahstanska igralka je imela pred dvobojem vlogo favoritinje, toda zmagovalka Wimbledona leta 2022 je dobro odigrala le prvi niz. V odločilnem tretjem je nato zaostajala, po 3:5 je še znižala na 4:5, toda Krejčikova si je v deseti igri priigrala tri zaključne žoge in nato tudi zanesljivo zmagala. Poraz Jelene Ribakine pomeni, da bodo v Wimbledonu pozdravili osmo različno zmagovalko v zadnjih osmih letih.

Zmagovalka polfinala je uspeh doživela zelo čustveno, po dvoboju pa je najprej poudarila pomen sodelovanja z nekdanjo trenerko Jano Novotno. Nekdanja češka zvezdnica je pred sedmimi leti umrla zaradi hude bolezni. "Vedno mi je govorila, kako je rada prihaja v Wimbledon in poskušala zmagati. Ko sva se takrat pogovarjali, je bilo zame vse zelo oddaljeno. Zdaj pa sem tukaj in bom igrala v finalu," je dejala Krejčikova in dodala: "Nanjo me veže veliko lepih spominov. Ko stopim na osrednje igrišče, udarim vsako žogico natančno tako, kot bi želela ona." Novotna je osvojila turnir v Wimbledonu leta 1998, a je pred tem izgubila finalna boja v letih 1993 in 1997.