Paolini prvič v polfinalu grand slama, Andrejeva šokirala Sabalenko

Paolini je bila od Ribakine v nizih boljša s 6:2, 4:6 in 6:4. Italijanka bi sicer lahko dvoboj odločila že v drugem nizu, v katerem je pri izidu 4:3 na svoj servis imela dve priložnosti za vodstvo s 5:3, a je nato Rusinja izenačila in prišla do dveh break žog za izenačenje, pri čemer je izkoristila drugo. Do konca drugega niza je dobila še dve igri in tako slavila s 6:4 ter dvoboj podaljšala v odločilen tretji niz.

V njem je bila spet boljša Italijanka, ki ga je dobila s 6:4. "Dvoboj je bil resnično težak. V drugem nizu so me nekoliko preplavila čustva, a sem si rekla, da je vse v redu, in skušala udariti vsako žogico ter se na koncu uvrstila v polfinale," je po zmagi dejala Paolinijeva. Z uvrstitvijo med štiri najboljše je le še dve zmagi oddaljena od dosežka rojakinje Francesce Schiavone, ki je na Roland Garrosu slavila leta 2010.

Andrejeva presenetila Sabalenko