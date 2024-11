Paolini premagala Ribakino, Sabalenka slavila proti Zheng Qinwen

Arina Sabalenka, ki je ta teden prevzela prvo mesto na lestvici WTA, je bila v škrlatni skupini boljša od Kitajke Zheng Qinwen, Jasmine Paolini, ki bo v Rijadu igrala tudi v konkurenci dvojic s Saro Errani, pa je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Na zaključnem dejanju sezone, ki ga prvič gosti Savdska Arabija, so igralke - osem med posameznicami in osem parov v dvojicah - razdeljene v dve skupini. V oranžni nastopajo branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek, Američanki Coco Gauff in Jessica Pegula ter Čehinja Barbora Krejčikova. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši igralki iz vsake skupine.