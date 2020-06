Papež poslal pismo Zanardiju: Dal si nam lekcijo človečnosti

V pismu, ki ga je prenesel osrednji italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport, je papež Frančišekizpostavil, da je Alex Zanardivzor za vztrajnost v težkih trenutkih. 53-letni Bolognčan je leta 2001 na dirki serije CART v nemškem Klettwitzu izgubil oblast nad dirkalnikom in se v trčenju tako hudo poškodoval, da je ostal brez nog. Po manj kot dveh letih je začel nastopati v evropskem prvenstvu Touring Car in nato še v svetovnem prvenstvu omenjene serije, med letoma 2005 in 2009 pa je zabeležil štiri zmage. V zadnjih letih je blestel tudi na paralimpijskih igrah, saj je v parakolesarstvu osvojil že šest odličij, od tega štiri zlata, odmevne rezultate pa je dosegal tudi na svetovnih prvenstvih, saj je v domače vitrine pospravil skupno kar 18 kolajn.

Zanardi se je 19. junija v trčenju s tovornjakom huje poškodoval v okolici Siene, kjer je nastopal na parakolesarski dirki Obiettivo tricolore. Njegovo stanje so po triurni operaciji nazadnje označili za kritično, a stabilno, trenutno se nahaja v umetni komi, kar je pri poškodbah glave sicer običajna praksa. V sredini izdaji časnikaLa Gazzetta dello Sportmu je podporo iz Vatikana izkazal tudi papež Frančišek, sicer velik športni (in predvsem nogometni) navdušenec. Sloviti rožnati časnik je na naslovnici postregel s fotografijo papeža med sestavljanjem pisma, za podlago pa je Njegova svetost uporabila enega prejšnjih izvodov Gazzette, ki je na naslovnici poročala o Zanardijevi nesreči.