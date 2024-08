Paraolimpijci odštevajo ure do začetka iger, zastavonoši Gabršček in Plank

Med 28. avgustom in 8. septembrom bo v Parizu nastopalo približno 4400 športnikov, podelili bodo skupno 549 kompletov medalj v različnih kategorijah v 22 panogah.

Tako kot na nedavno končanih olimpijskih igrah bo tudi uvod na paraolimpijskih nekaj posebnega. Prireditev ob začetku iger so v Parizu postavili v središče mesta, na trg Concorde in Elizejske poljane. Prireditelji obljubljajo še en spektakel ob začetku velikega tekmovanja. Dogajanje se bo začelo ob 20. uri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na igrah sodeluje tudi slovenska reprezentanca. Ta bo imela v Parizu predstavnike v štirih panogah. Poleg odbojke sede, odbojkarice spet sodelujejo po 12 letih premora, še v lokostrelstvu, strelstvu in atletiki. V ekipi so tako trije izkušeni udeleženci Dejan Fabčič, Franček Gorazd Tiršek in Henrik Plank, kot novinka pa bo prve igre doživela Živa Lavrinc.

V slovenski ekipi so se odločili, da bosta na odprtju iger slovensko zastavo nosila kapetanka odbojkarske ekipe Lena Gabršček in atlet Plank. Fabčič pa bo v kvalifikacijah začel igre dan pozneje kot prvi Slovenec, prvi tekmovalni dan iger bo v kvalifikacijah nastopila še Lavrinc, zvečer pa prvo tekmo igrajo še odbojkarice s Kanado.