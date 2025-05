Pariz se je poklonil Nadalu, z njim na pesku tudi Federer, Murray in Đoković

"Sem sem prišel pomirjen, da ne morem biti na igrišču. Moje telo mi ne dovoljuje, da bi bil na igrišču. To je torej to. Sem pomirjen s tem."

Nadal je namesto loparja za tenis raje prijel palico za golf, v katerem pa ga ne zanima zmaga kot takšna. "Ne vem, zakaj. Toda igral sem golf ali karkoli drugega in ni mi bilo mar, če izgubim, če zmagam, če igram dobro, če igram slabo. To je bil zame čuden občutek in ne smešno. Tega nisem rad doživljal, če sem iskren, saj šport razumem drugače. Ampak to je preteklost. Spet sem tekmovalen."

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi imel najboljšo možno kariero, in zdaj uživam v tej novi fazi svojega življenja, za katero sem prepričan, da bo manj razburljiva, kot je bila teniška kariera, saj menim, da je adrenalin, ki ti ga da šport, nemogoče najti v drugih stvareh v življenju. Toda to ne pomeni, da bom manj srečen."

Gledalci na tribunah so bili oblečeni v rdeče majice, ki so ponazarjale Nadalovo najljubšo podlago, prireditve, na kateri ni manjkalo solza, pa so se udeležili mnogi zdajšnji in nekdanji teniški zvezdniki, vključno z Novakom Đokovićem, Rogerjem Federerjem in Andyjem Murrayjem.

Nadal, ki je na osrednjem teniškem igrišču dobil spominsko ploščo z odtisom njegovega športnega copata in podpisom, bo odslej ambasador turnirja, hkrati pa bo muzej Tenniseum v središču Pariza, ki je posvečen turnirju Roland Garros, odprl stalno razstavo o kralju peska z njegovimi 14 pokali in loparji, ki jih je uporabil v vseh finalih.