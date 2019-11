Bercy ostaja v srbskih barvah: Đoković ekspresno do naslova

Đoković ni imel večjih težav s finalnim tekmecem, status prvega nosilca je potrdil v le uri in petih minutah ter dosegel peto letošnjo zmago in skupno že 77. v karieri. Srbski zvezdnik je letos pred Parizom dobil še turnirja v Wimbledonu in Avstraliji za veliki slam ter masters v Madridu in turnir v Tokiu. Šapovalov je prvič doslej nastopil v finalu enega od tekmovanj serije masters, pri turnirskih zmagah pa ostaja pri številki ena, letos je prvič slavil v Stockholmu.

Izid turnirja Rolex Paris Masters, finale:

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Denis Šapovalov (Kan) 6:3, 6:4.