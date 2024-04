'Pariz? To bi bila nagrada za vse, ki nas podpirajo in ki so v nas vlagali'

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se v zadnjih letih redno uvršča na velika tekmovanja. Pred dnevi si je zagotovila tudi nov nastop na evropskem prvenstvu, a od 11. do 14. aprila jo v Neu-Ulmu čaka nov velik izziv – boj za letošnje olimpijske igre v Parizu. V slovenskem taboru so pred odhodom v Nemčijo dobro razpoloženi.

Dragan Adžić FOTO: AP icon-expand

Izbranke selektorja Dragana Adžića se bodo v Neu-Ulmu merile na kvalifikacijskem turnirju z gostiteljico Nemčijo, Črno goro in Paragvajem. Napredovanje v Pariz, kamor so se že pred časom prebili tudi slovenski rokometaši, zagotavljata prvi dve mesti s turnirja. "Prvič v zgodovini ženskega rokometa je prišlo tako daleč, da se punce jutri odpravljajo v Nemčijo. Vsi vemo, kaj nas čaka – olimpijske kvalifikacije. Verjamem, da bo malo lažje, glede na to, da so se fantje že uvrstili, tako bo to dodatna motivacija. Ženska reprezentanca se redno uvršča na velika tekmovanja, kar ni slučajnost, ampak plod dobrega dela," je dejal predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman.

Ta je poudaril tudi dobro vzdušje v ekipi ter to začinil tudi s tem, da bo ekipi pomagala tudi Branka Zec. Nekdanja slovenska reprezentantka živi v Nemčiji in je za čas turnirja vzela dopust ter bo Slovenkam do morebitne uresničitve olimpijskih sanj pomagala kot atašejka reprezentance. Selektor Adžić je tudi spregovoril o olimpijskih sanjah, čeprav je na OI leta 2012 že ne le okusil igre, temveč tam s Črno goro osvojil srebro. "O tem sanjam tri leta, odkar sem na čelu reprezentance. Niso pa ti uspehi Slovenije le plod mojega dela, temveč ima slovenska vrsta že dolgo kontinuiteto, dobro je delala skozi vrsto let. V Nemčiji pa moramo ostati mirni in dati vse za zgodovinski uspeh," je med drugim povedal Adžić, ki je končni seznam 18 igralk, ki jih bo peljal na turnir, oznanil po ponedeljkovem večernem treningu. V domovini bodo ostale vratarka Dijana Đajić, zunanja igralka Nena Černigoj in krožna napadalka Lana Puncer, ki je s kadetsko reprezentanco odšla na Madžarsko v Siofok na dve prijateljski tekmi z ekipo tamkajšnje rokometne akademije.

Tamara Mavsar FOTO: AP icon-expand

"Tekmece poznamo, posebej Črnogorke, vemo, kakšna je njihova kakovost in kakovost Nemčije, a mi smo pripravljeni. Imamo še tri treninge do prve tekme in bomo še razdelali taktične podrobnosti," je dodal. Izkušena Tamara Mavsar je dejala, da je njena generacija igralk dolgo čakala, da se je ekipa začela redno uvrščati na velika tekmovanja. "Zdaj nam to redno uspeva. Punce že dolgo igramo skupaj, se dobro poznamo in to je velik plus. Želimo si, da se uresničijo še te sanje. To bi bila nagrada za vse, ki nas podpirajo in ki so v nas vlagali. Verjamemo, da se bomo pokazale v najboljši luči," je dodala. Slovenke bodo na turnirju prvo tekmo igrale v četrtek ob 17.45 proti Nemčiji, po dnevu premora jih v soboto ob 16.45 čaka obračun s Paragvajem, za konec pa v nedeljo ob 16. uri še s Črno goro. Ime televizije, ki bo tekme prenašala v Sloveniji, zaenkrat še ni znano.

Alja Varagić FOTO: IHF icon-expand

Izbrana vrsta se sicer na skupnih treningih mudi že teden dni. V nedeljo je na nekakšni generalki pred dogajanjem v Nemčiji, na zadnji tekmi kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo zanesljivo ugnala Italijo. Iz Evropske rokometne zveze (EHF) so dan za tem sporočili, da se bo Slovenija v žreb, ki bo na Dunaju potekal 18. aprila, podala iz tretjega bobna.