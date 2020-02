Parkour ni brezbrižno skakanje in tveganje

Z vadbo parkourja razvijamo kvalitete, kot so odpornost, prilagodljivost, raziskovanje, zanašanje nase, zdravje, ustvarjalnost in krepitev volje. Parkour se osredotoča na tehniko, hitrost in učinkovitost.

Zontraj tega poznamo tudi Freerunning. Gre za parkour z dodanimi saltami, obrati, gimnastičnimi, plesnimi gibi ali gibi iz borilnih veščin. Takšna kombinacija gibov prinaša več zabave, večjo ustvarjalnost, tudi večjo zahtevnost. Večina praktikantov se ne ukvarja z imeni gibanja, temveč raziskujejo in prakticirajo oboje. Zato obe vrsti gibanja na splošno označujemo z imenom parkour.

"Začel sem, ko se videl, kako so to nekateri počeli na cesti. Vprašal sem jih, ali se lahko pridružim. Bili so zelo prijazni in me sprejeli. Parkour mi je zanimiv zaradi gibanja. Gre za celostno vadbo, ki ni osredotočen na samo en del telesa," pravi 15-letni Tadej.

Kot pravijo, z varnostniki in policijo nimajo težav. "Delamo na tem, da ne prihaja do vandalizma, uničevanja lastnine in podobno. Treniramo zato, da izboljšamo sebe," še dodaja Tadej.