Mahomes piše zgodovino, ameriški nogomet vse bolj priljubljen v Evropi

Kansas City Chiefsi so po odličnem drugem polčasu z rezultatom 38:35 ugnali Philadelphia Eaglese na čelu z odličnim podajalcem Jalenom Hurtsom. Tako so drugič po letu 2020, ko so bili boljši od San Francisco 49ersov, osvojili prestižno lovoriko Lombardijev pokal. Patrick Mahomes se tako lahko pohvali že z dvojnim nazivom MVP lige in dvojnim nazivom MVP Super bowla. Legendarni Tom Brady, ki je v letošnjem letu napovedal upokojitev, šteje tri nazive MVP lige in kar pet nazivov MVP Super bowla.