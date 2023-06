Patrik Divković na EI do srebrne medalje v taekwondoju

24-letni Logatčan je bil kot drugi nosilec kategorije avtomatsko uvrščen v četrtfinale, kjer je premagal deseto postavljenega Madžara Kelena Baileya z 2:0 v rundah (10:3 in 7:5). V polfinalu mu je nato nasprotni stal tretji nosilec Španec Raul Martinez Garcia, ki je proti Slovencu prav tako klonil z 2:0 (2:0 in 3:3). V velikem finalu se je nato Divković pomeril s prvim nosilcem kategorije Ivanom Šapino in Hrvatu po dveh izgubljenih rundah (8:3 in 14:6) moral priznati premoč.