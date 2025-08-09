Patriotsi postavili kip najboljšemu podajalcu vseh časov

Onstran Atlantika so se poklonili slovitemu igralcu lige ameriškega nogometa NFL. Ekipa New England Patriots je v petek pred svojim stadionom Gillette v Foxboroughu v Massachusettsu odkrila 3,6 metra visok kip legendarnega podajalca Toma Bradyja, ki je ekipo popeljal do šestih naslovov prvaka lige NFL.

Sloviti podajalec ameriškega nogometa in zvezdnik v ligi NFL Tom Brady je ovekovečen v bronu z dvignjeno desno roko v znak zmagoslavja, v levici, ki je spuščena, pa drži čelado. Njegova mogočna podoba stoji na šestkotnem podstavku v spomin na njegove šampionske sezone, ko je bil član kolektiva Patriots. Skupna višina spomenika znaša 5,2 metra. S Tampa Bay Buccaneers je osvojil sedmi naslov, a bo za vedno povezan s Patriotsi. Gre za dejstvo, ki ga je lastnik ekipe Robert Kraft izpostavil, ko je bil Brady lani sprejet v dvorano slavnih ekipe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"So me kar prevzela čustva," je dejal 48-letni Brady. "Čutim izjemno čast, globoko hvaležnost in, če sem iskren, se počutim tudi nekako staro. Tudi malo sem presenečen, saj običajno ne postavljajo kipov, dokler nisi res star, kot sta bila Mike Vrabel in Tedy Bruschi," je dodal. Brady, ki je bil na naboru leta 2000 izbran kot 199., se je tudi malo pošalil na svoj račun. "Nikoli si nisem predstavljal, da bom dve desetletji in pol pozneje stal tukaj, narejen iz brona in zamrznjen v času," je dejal.

Tom Brady FOTO: AP icon-expand

Brady velja za najboljšega podajalca v zgodovini NFL. V dresu New England Patriots je kar šestkrat osvojil naslov prvaka oziroma super bowl, enkrat pa z ekipo Tampa Bay Buccaneers. Petkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) super bowla, trikrat pa je bil MVP celotne sezone v ligi NFL. V karieri je postavil številne mejnike na mestu podajalca. Še vedno ima več naslovov v NFL kot vse ekipe, ki so kdajkoli igrale v najmočnejši ligi ameriškega nogometa. Največ jih imata prav New England (6) in Pittsburgh Steelers (6).

Tom Brady in njegov kip FOTO: AP icon-expand