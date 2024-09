Pegula in Sabalenka finalistki New Yorka

OGLAS

Jessica Pegula je po poraznem začetku polfinalnega dvoboja na koncu premagala Čehinjo Karolino Muchovo z 1:6, 6:4, 6:2. Druga igralka sveta Arina Sabalenka pa je v 90 minutah izločila domačinko Emmo Navarro s 6:3 in 7:6 (2). Tridesetletna Pegula je zaostajala že z 1:6, 0:2 in 30:40. Šesti igralki sveta pa je nato uspel sijajen preobrat in je po 2:12 ure slavila svojo največjo zmago kariere. "Želela sem planiti v jok. Bilo mi je tako neprijetno, ker me je tekmica tako uničevala na igrišču," je povedala o začetku dvoboja: "Ne vem, kako mi je uspelo preobrniti to tekmo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njeni bratje in sestre ter njen oče, 73-letni milijarder Terrence Pegula, so zanjo glasno navijali na tribunah. Oče, ki je svoje milijardno bogastvo pridobil z nafto in plinom, je eden izmed 400 najbogatejših ljudi na svetu po reviji Forbes in ima v lasti tudi velik športni imperij, vključno z moštvom nogometne lige NFL Buffalo Bills in moštvom hokejske lige NHL Buffalo Sabres. "Zelo sem vesela, da lahko ta trenutek delim z njimi," je Pegula nekaj besed po zmagi namenila tudi svoji družini. Sabalenka se bo tako kot lani v finalu pomerila z Američanko. Takrat je v treh nizih izgubila proti ljubljenki občinstva Coco Gauff, ki pa se je letos poslovila že v osmini finala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Belorusinja je še četrtič napredovala do finala enega od turnirjev velike četverice, doslej je dvakrat osvojila OP Avstralije. Tokrat v polfinalu proti domačinki Emmi Navarro ni bila najbolj navdušena nad občinstvom, ki je na stadionu Arthur Ashe gromko navijalo za ameriško avtsajderko. Belorusinja je pri izidu 5:4 v drugem nizu servirala za zmago, a so jo vseeno premagali živci. V podaljšani igri pa se je Sabalenka le zbrala, pokazala, zakaj je v svetovnem vrhu, ter zmago pripeljala do konca. "A zdaj pa navijate zame? Uau, malo prepozno," je po zmagi Sabalenka v šali dejala navijačem. "Veliko mi pomeni in čeprav ste navijali za tekmico, sem imela ves čas kurjo polt, vzdušje je bilo neverjetno! Tekmica je igrala odlično in res sem vesela, da sem se prebila skozi ta zahteven polfinale." Emma Navarro se je prvič uvrstila med najboljše štiri na turnirjih za grand slam in v New Yorku premagala tudi branilko naslova, rojakinjo Gauff.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči