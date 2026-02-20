Pegula in Svitolina za zmago v Dubaju

Jessica Pegula, ki je prejšnji mesec Amando Anisimovo ugnala tudi v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, je bila v petem medsebojnem obračunu po dveh urah in treh minutah znova boljša. V soboto bo - dva dni pred svojim 32. rojstnim dnevom - igrala za svojo deveto turnirsko zmago na turnirjih serije WTA.
Njena finalna tekmica bo igralka iz Ukrajine Elina Svitolina, ki je po maratonskem in več kot triurnem srditem boju na kolena položila trenutno peto igralko na jakostni lestvici iz ZDA. V obračunu proti Peguli bo naskakovala svojo jubilejno 20. turnirsko zmago.
* WTA 1000, Dubaj (3,44 milijona evrov):
- polfinale:
Jessica Pegula (ZDA/4) - Amanda Anisimova (ZDA/2) 1:6, 6:4, 6:3;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Coco Gauff (ZDA/3) 6:4, 6:7 (13), 6:4.
