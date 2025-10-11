Pegula prekinila vladavino Sabalenke, v finalu jo čaka Coco Gauff

Na turnirju z nagradnim skladom 3,13 milijona evrov je 27-letna Arina Sabalenka slavila že v letih 2018, 2019 in lani, vmes pa štirih izdaj ni bilo zaradi novega koronavirusa, katerega izbruh se je začel prav v Wuhanu.

Zmagovalka zadnjega grand slama sezone v New Yorku Sabalenka je imela v današnjem polfinalu vse v svojih rokah, potem ko je vodila z 1:0 v nizih ter nato še s 5:2 v odločilnem nizu, na koncu pa je izsilila podaljšano igro, ko je do "breaka" prišla ob serviranju Pegule za zmago.