Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Pegula prekinila vladavino Sabalenke, v finalu jo čaka Coco Gauff

Wuhan, 11. 10. 2025 15.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Američanki Jessica Pegula in Coco Gauff sta finalistki turnirja serije WTA 1000 v kitajskem Wuhanu. Pegula je v polfinalu ustavila prvo nosilko in na tem turnirju še neporaženo Belorusinjo Arino Sabalenko. Ta je bila do danes v Wuhanu nepremagana od leta 2018. Gauff je v polfinalu strla Italijanko Jasmine Paolini.

Jessica Pegula
Jessica Pegula FOTO: Profimedia

Na turnirju z nagradnim skladom 3,13 milijona evrov je 27-letna Arina Sabalenka slavila že v letih 2018, 2019 in lani, vmes pa štirih izdaj ni bilo zaradi novega koronavirusa, katerega izbruh se je začel prav v Wuhanu.

Zmagovalka zadnjega grand slama sezone v New Yorku Sabalenka je imela v današnjem polfinalu vse v svojih rokah, potem ko je vodila z 1:0 v nizih ter nato še s 5:2 v odločilnem nizu, na koncu pa je izsilila podaljšano igro, ko je do "breaka" prišla ob serviranju Pegule za zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V podaljšani igri je bila Američanka bolj zbrana in gladko slavila. Po dveh urah in 20 minutah se je po zmagi z 2:6, 6:4, 7:6 (2) uvrstila v svoj 20. finale na najvišji ravni in sedmega na turnirjih serije WTA 1000. Igrala bo za deseto lovoriko v karieri, letos pa je že igrala v petih finalih.

Coco Gauff
Coco Gauff FOTO: Profimedia

Deset let mlajša Coco Gauff bo igrala v 14. finalu na najvišji ravni, doslej pa je osvojila deset lovorik. Nazadnje je bila najboljša na odprtem prvenstvu Francije, kar je tudi njena edina lovorika v sezoni. Takrat je v finalu premagala Sabalenko.

V polfinalu je bila 21-letna Američanka prepričljivo boljša od Italijanke Jasmine Paolini s 6:4, 6:3. Dvoboj je trajal uro in 23 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):

- polfinale:

Jessica Pegula (ZDA/6) - Arina Sabalenka (Blr/1) 2:6, 6:4, 7:6 (2);

Coco Gauff (ZDA/3) - Jasmine Paolini (Ita/7) 6:4, 6:3.

tenis wta jessica pegula arina sabalenka coco gauff jasmine paolini
Naslednji članek

V živo na VOYO: Razgatlioglu prevzel vodstvo in povečuje prednost

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286