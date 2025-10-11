Pegula prekinila vladavino Sabalenke, v finalu jo čaka Coco Gauff

Na turnirju z nagradnim skladom 3,13 milijona evrov je 27-letna Arina Sabalenka slavila že v letih 2018, 2019 in lani, vmes pa štirih izdaj ni bilo zaradi novega koronavirusa, katerega izbruh se je začel prav v Wuhanu.
Zmagovalka zadnjega grand slama sezone v New Yorku Sabalenka je imela v današnjem polfinalu vse v svojih rokah, potem ko je vodila z 1:0 v nizih ter nato še s 5:2 v odločilnem nizu, na koncu pa je izsilila podaljšano igro, ko je do "breaka" prišla ob serviranju Pegule za zmago.
V podaljšani igri je bila Američanka bolj zbrana in gladko slavila. Po dveh urah in 20 minutah se je po zmagi z 2:6, 6:4, 7:6 (2) uvrstila v svoj 20. finale na najvišji ravni in sedmega na turnirjih serije WTA 1000. Igrala bo za deseto lovoriko v karieri, letos pa je že igrala v petih finalih.
Deset let mlajša Coco Gauff bo igrala v 14. finalu na najvišji ravni, doslej pa je osvojila deset lovorik. Nazadnje je bila najboljša na odprtem prvenstvu Francije, kar je tudi njena edina lovorika v sezoni. Takrat je v finalu premagala Sabalenko.
V polfinalu je bila 21-letna Američanka prepričljivo boljša od Italijanke Jasmine Paolini s 6:4, 6:3. Dvoboj je trajal uro in 23 minut.
* Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):
- polfinale:
Jessica Pegula (ZDA/6) - Arina Sabalenka (Blr/1) 2:6, 6:4, 7:6 (2);
Coco Gauff (ZDA/3) - Jasmine Paolini (Ita/7) 6:4, 6:3.
