Pegula prva polfinalistka OP ZDA

New York, 02. 09. 2025 20.11 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Američanka Jessica Pegula je prva polfinalistka teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V četrtfinalu je bila 31-letnica boljša od Čehinje Barbore Krejčikove s 6:3, 6:3. Tekmico za preboj v finale bo dobila ponoči.

Enaintridesetletnica iz Buffala je še drugič zapovrstjo prišla do polfinala na domačem grand slamu. Lani je igrala v finalu, a morala tam priznati premoč Belorusinji Arini Sabalenka.

Ta bi utegnila biti njena tekmica v tokratnem polfinalu. Prva nosilka se bo namreč ponoči v drugem četrtfinalnem obračunu zgornje polovice žreba pomerila s Čehinjo Marketo Vondroušovo.

Pegula se je danes na igrišču potila uro in 28 minut. Krejčikova, nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa (2021) in Wimbledona (2024) tokrat ni bila kos hitrim udarcem domačinke. Četrta nosilka je izkoristila pet od devetih priložnosti za "break", Čehinja dve od treh.

"Tukaj igram res dober, soliden tenis in uspevajo mi dobri starti dvobojev. Do tega sem skušala priti tudi danes proti zelo nevarni tekmici. Na koncu je bilo kar tesno in vsi vemo, kaj ji je na koncu uspelo proti Taylor Townsend," je Pegula po dvoboju spomnila na zadnji obračun Čehinje, ko je ta ubranila kar osem zaključnih žogic tekmice.

"Zato sem vesela, da sva že konec," je nato še dodala Američanka, ki je osmič igrala v četrtfinalu grand slamov, drugič pa se je prebila v polfinale, obakrat v New Yorku.

"Očitno se tu počutim zelo udobno, kar je noro, ko pogledam nazaj, ko si nisem predstavljala, da bom kdajkoli na teh velikih odrih tako zanesljiva, a očitno mi je kar uspelo," je še dejala četrta igralka lestvice WTA.

Na osrednjem igrišču Arthur Ashe sta četrtfinalni dvoboj začela Španec Carlos Alcaraz in Čeh Jiri Lehečka. Ponoči bo še obračun Srba Novaka Đokovića proti lanskemu finalistu, domačinu Taylorju Fritzu.

V sredo in v noči na četrtek bodo še preostali četrtfinalni obračuni. Prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, se bo pomeril z rojakom Lorenzom Musettijem, Avstralca Alexa De Minaura pa bo izzval Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

V ženski konkurenci bo v četrtfinalu ponovitev wimbledonskega finala med Poljakinjo Igo Swiatek in Američanko Amando Anisimovo. Slednja na sveti travi pred dobrim mesecem in pol ni dobila niti ene igre proti razpoloženi Poljakinji. Zadnji četrtfinalni par je češko-japonski, pomerili se bosta Karolina Muchova in nekdanja zmagovalka OP ZDA (2018, 2020) Naomi Osaka.

Slovenski nastopi v New Yorku pa so končani. V ponedeljek je med posamezniki in dvojicami v mladinski konkurenci izpadel Žiga Šeško. Od 17-letnika je bil v posamični konkurenci boljši domačin Ronit Karki, v dvojicah pa je Šeško z Ukrajincem Nikito Bilozercevom priznal premoč Avstralcu Cruzu Hewittu, sinu Lleytona Hewitta, ter Kanadčanu Nicolasu Arseneaultu.

tenis op zda Jessica Pegula
