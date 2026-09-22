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70 stopinj na tekmi NFL: peklenska vročina topila čevlje

Nashville, 22. 09. 2026 08.29 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Peklenska vročina v Nashvillu topila čevlje

Ekipa Tennessee Titans je na svoji drugi tekmi nove sezone lige NFL vknjižila še svoj drugi zaporedni poraz. S 24:20 so bili boljši igralci Philadelphie Eagles, tekmo pa je zaznamovala predvsem peklenska vročina, ki je vsem akterjem hudo oteževala delo. Temperatura umetne trave je segla vse do neverjetnih 70 stopinj Celzija.

"Peklensko" srečanje med Tennessee Titans in Philadelphia Eagles
"Peklensko" srečanje med Tennessee Titans in Philadelphia Eagles
FOTO: Profimedia

Druga tekma v novi sezoni lige NFL za Tennessee Titans še kmalu ne bo šla v pozabo, čeprav bi si tega igralci zaradi rezultata najbrž želeli. Ironično je, da je izid srečanja "zasenčilo" sonce, ki je neizprosno pripekalo na stadion v Nashvillu. Živo srebro je seglo vse do 35 stopinj Celzija, zvezna država Tennessee pa je izdala tudi javno opozorilo o prekomerni vročini. Še bolj pa so bili na udaru igralci, ki so se gibali po umetni travnati površini, ki je imela na svojem vrhuncu kar neverjetnih 70 stopinj Celzija.

Takšne temperature seveda pustijo svoje posledice, gostujoči igralec ekipe Philadelphia Eagles Cam Jurgens je moral med tekmo večkrat zamenjati svojo obutev, saj mu je žgoča površina dobesedno topila nogometne čevlje. "Nikoli nisem pomislil na to, kako vroče je lahko na stadionu. Vsa vročina se zbere na umetni travi in se odbija direktno v igralce. Igralski sindikat mora spregovoriti o tem, vsi si želimo resnične trave. Tako ne bi športnikov spravljali v nevarne situacije," je povedal Jurgensov soigralec Jordan Mailata.

"Bilo je vroče kot pes. Vsem nam je bilo prekleto vroče," pa je brez kakršnekoli olepšave povedal gostujoči trener Nick Sirianni, ki je med drugim razkril tudi to, da ga je peklenska vročina prisilila v infuzijo, ki mu je pomagala, da je tekmo "preživel" do konca.

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liga nfl vročina 70 stopinj nogometni čevlji umetna trava

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jablan
22. 09. 2026 09.14
Če bi bila naravna se to ne bi zgodulo
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0 0
mackon08
22. 09. 2026 09.13
Umetna trava kot vse umetno v ZDA.
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0 0
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