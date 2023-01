Peklenski prvi dnevi Dakarja

Reli Dakar je na približno četrtini letošnje dirke preko arabskega polotoka. Za dirkači je predvidoma najhladnejši, najbolj kamnit in najbolj deževen del, saj dirka počasi zavija proti jugu. O tem, kakšne so bile doslej razmere, dobro pričajo poškodbe motoristov, odtrgana vzmetenja favoritov in skoraj potopljeni dirkalniki ter do kože premočeni dirkači.

Sebastien Loeb je z zmago včeraj pokazal, da je lahko zelo hiter tudi v brezpotju, a je že jasno, da se devetkratnemu relističnemu svetovnemu prvaku tudi letos izmika dakarska titula, proti kateri se trenutno najhitreje pelje lanskoletni zmagovalec Naser Alatijah. Med motoristi so kot že vrsto let razmerja moči tako izenačena in tveganja tako velika, da favorita ni mogoče napovedati. Daniel Sanders je trenutno najhitrejši, a v za dakarske pojme majhnem zaostanku pol ure je več kot deset motoristov. icon-expand Simon Marčič v akciji FOTO: Denis Janežič Odlično letos dirkata tudi oba Slovenca. Simon Marčič je sicer svoj deveti Dakar začel bolan, tako da se je prve dneve bojeval tudi s svojim telesom, ne le traso, bil nato med dirkači, ki jih je najbolj opral naliv s točo, a vendar uspel napredovati na peto mesto v svojem razredu, v katerem pomoč mehanikov ni dovoljena. Čim prej si seveda želi sipin, v katerih upa, da se bo uspel prebiti do tretjega mesta med Originalsi, ki ga lovi že nekaj let. Toni Mulec se kot novinec na tem najtežjem in najdaljšem terenskem reliju odlično znajde tudi na peklensko dolgih etapah s težko navigacijo. Uspel je rešiti tudi zaplet z okvaro hladilnega sistema in tako že prestal svoj prvi pravi dakarski ognjeni krst. Tako je bila odisejada tega dne videti skozi njegove oči: Sicer pa je Toni izjemno hiter, včeraj na robu najhitrejše dvajseterice, celo peti v svojem razredu neprofesionalnih dirkačev. V skupnem seštevku po približno četrtini relija pa je kar peti med novinci na letošnji dirki. Danes vse dirkače čakajo nove stotine brezpotnih kilometrov na severu Savdske Arabije. icon-expand Toni Mulec v puščavi Savdske arabije FOTO: Rally Zone