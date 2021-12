Peng Šuaj ostro zanikala, da bi bila predmet spolnega nadlegovanja

A preobrat v zgodbi se je zgodil po izčrpnem intervjuju, ki ga je za singapurski časnik dala Kitajka. "Vsem mora biti popolnoma jasno, da nisem nikoli nikogar obsodila, da me je spolno napadal oziroma nadlegoval. Glede tega bi bila rada zelo jasna in naj ne bo dvomov," je med drugim za časnik, ki izhaja v kitajskem jeziku, dejala Peng Šuaj. Dodala je, da ji v nobenem trenutku niso bile kršene pravice in svoboščine niti ji ni bilo onemogočeno normalno gibanje. "Nihče me ni omejeval in nihče me ni nadziral. Ves čas sem povsem svobodna in prosim, naj se te teorije prenehajo. Tu sem in počutim se odlično," je za časnik Lianhe Zaobao podčrtala Peng Šuaj.