Pereira se je (bo) od navijačev poslovil čustveno: 'Enkrat za Cele, vedno za Cele!'

Dragi podporniki RK Celje Pivovarna Laško, dragi Florijani,

Ko se pripravljam na novo poglavje v svojem življenju, bi želel vzeti trenutek, da izrazim svojo iskreno hvaležnost vsakemu izmed vas. Imel sem nešteto izkušenj izven svoje države in ta je ena izmed tistih, ki je imela največji vpliv name. Biti del te neverjetne skupnosti, del RK Celje Pivovarna Laško, je bilo zelo nagrajujoče. V Celju sem spoznal mnoge prijatelje, spoznal novo kulturo in spoznal, da je naš ljubljeni klub resnična rokometna ustanova, ki jo moramo zaščititi, spoštovati in ceniti vsi. Ne smemo pozabiti, kaj je klub že dal Sloveniji. Samo poglejte število igralcev in zdaj tudi trenerjev, ki so bili usposobljeni v Celju in potujejo po vsem svetu.

Od prve tekme, ko sem stopil pred vas, do neštetih trenutkov, ki smo jih delili, je vaša neomajna podpora še dodatno okrepila mojo motivacijo, da dam vse od sebe, ne glede na to, ali smo skupaj praznovali zmage ali se soočali z izzivi z drugačnim izidom.

Ohranil bom spomine, ki smo jih ustvarili skupaj - tiste vznemirljive zmage v zadnjih minutah in električno vzdušje, ki ga lahko ustvarite le vi, navijači. Vi ste pravo srce te ekipe in hvaležen sem za vsak trenutek, ki smo ga delili.

Letošnji tekmovalni format nam ni bil naklonjen, glede na pomembne poškodbe, ki smo jih imeli v zadnjih tednih. To je nepravično, vendar smo vedeli, da se lahko to zgodi kateri koli ekipi. Le škoda, da se je zgodilo nam. Čeprav se morda selim naprej, bom vedno nosil duh RK Celje Pivovarna Laško v svojem srcu. Veselim se, da bom videl ekipo, ki se še naprej razvija in uspeva, in vedno bom navijal za vas od daleč.

Nadaljujte s podporo ekipi z isto strastjo in predanostjo, kot ste jo vedno kazali. Ekipa potrebuje to pomoč, kot smo se pogovarjali na začetku sezone. Verjamem, da je klub na pravi poti, da se vrne na vrh, saj je obdan s pravimi ljudmi z energijo, znanjem in vizijo. Na koncu bi se rad zahvalil najpomembnejšim ljudem v tem procesu, igralcem in trenerskemu osebju, ki so bili neomajni v svoji borbi za vsakodnevno izboljšanje, ter vodstvu, saj smo skupaj prehodili zanimivo pot, polno lepih trenutkov in skovanih prijateljstev. Zelo boste pogrešani.

Enkrat za Cele, vedno za Cele!

Z najboljšimi željami,

Paulo Jorge de Moura Pereira