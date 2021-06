Perez zmagovalec v Bakuju, Verstappen in Hamilton brez točk

Ulična preizkušnja v Azerbajdžanu je spet postregla z zanimivo in nepredvidljivo dirko. Tako prvi kot drugi v seštevku, Max Verstappen kot Lewis Hamilton (Mercedes), pa sta ostala praznih rok, tako da so se jima tekmeci nekoliko približali. Še vedno pa imata na vrhu seštevka lepo prednost, Nizozemec je štiri točke pred Britancem (105-101). Tretji je Perez z 69, četrti Britanec Lando Norris s 66, peti pa Monačan Charles Leclerc z 52.

Danes je imel najprej smolo Verstappen (Red Bull), ki je vodil in bil na poti do zmage, a se je pet krogov pred koncem zavrtel na ciljni ravnini in se zaletel v ogrado ter končal dirko. Vzrok za trčenje pa je bila predrta zadnja leva pnevmatika, podobno nesrečo zaradi uničene pnevmatike je na dirki doživel tudi Lance Stroll skoraj na istem mestu le nekaj krogov pred njim.

Dirko so nato dva kroga pred koncem prekinili z rdečo zastavo, po novem startu pa je napako naredil tudi branilec naslova Hamilton, ki je sicer povedel, a nato zapeljal naravnost v izletno območje namesto v zavoj in nato končal šele na 15. mestu za vsemi tekmeci.

Za Pereza je današnja zmaga druga v karieri. Mehičan je v preostalih dveh krogih, potem ko je sicer po novem startu slabo začel in ga je Hamilton že prehitel, vendar je bil (pre)hiter in ni zvozil ovinka, dobro nadzoroval položaj. "Kot ponavadi je bilo v Bakuju precej noro. Žal mi je za Maxa, zaslužil bi si zmago, mi pa prvi dve mesti, a na koncu se je vendarle izšlo dobro. Zame pa je ta zmaga pomembna za dvig samozavesti,"je dejal Perez.

Skoraj tako vesel kot Perez zmage pa je bil tudi Vettel drugega mesta. Za nekdanjega štirikratnega svetovnega prvaka je današnja uvrstitev na stopničke sploh prva za novo ekipo Aston Martin."Povsem iz sebe sem. Tukaj res nisem pričakoval, da lahko pridemo na stopničke. Ampak avto je bil danes fantastičen, imeli smo veliko hitrost,"pa je bil navdušen Vettel.

Medtem ko so pri Red Bullu z zmago Pereza vsaj delno rešili dirko, po kateri bo sicer Verstappen obžaloval priložnost za povišanje vodstva v SP, pa so imeli dan za pozabo pri Mercedesu. Ne le slab konec za Hamiltona, ki se je po radijski zvezi le poklapano opravičil ekipi za napako, tudi drugi voznik Valtteri Bottas je ostal brez točk na le 12. mestu.

V prvem obdobju dirke je sicer Ferrarijev dirkač Charles Leclercnajbolje začel, potem ko si je zagotovil najboljše izhodišče v sobotnih kvalifikacijah. A so se kmalu naprej prebili Hamilton, Verstappen in Perez. Po postankih v boksih pa je na vrh prišel Verstappen in tam ostal do svojega trčenja, tudi po obdobju varnostnega avtomobila, ki je na stezo zapeljal po nesreči Strolla.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v Franciji.