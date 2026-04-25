Priimek Perić ima v Celju posebno mesto, saj je vrsto let v dresu najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba blestel vratar Dejan Perić. Zadnja leta pa v celjskem dresu navdušuje Luka Perić. Banjalučan, ki igra na desnem krilu, se je v otroštvu še pred rokometom zaljubil v kolesarstvo.
"Jaz sem oboje treniral, rokomet in kolesarstvo, ampak ko sem bil star 15 ali 16 let, sem se odločil za rokomet. Iskreno pogrešam kolesarstvo in ko imam čas, pogledam kakšno dirko. Zelo lep šport," je povedal 23-letni Perić.
V Sloveniji je Luka Perić pridobil številne prijatelje, med katerimi je tudi Vlatko Čančar. Prvak košarkarske lige NBA mu brez olepševanja pove tudi stvari, ki jih ne sliši rad. A ve, da so ravno to napotki, ki ga lahko naredijo boljšega. "Vlatko je krasen fant in zelo dober človek. Včasih ti reče kaj, kar ne želiš slišati, ampak veš, da ti želi najboljše."
Po koncu sezone bo zapustil Celje in okrepil Nantes. Kljub temu da se je za prestop v Francijo dogovoril že jeseni, pa Perić v celjskem dresu ne popušča, temveč ostaja lačen uspehov in lovorik. "Rekel sem soigralcem in trenerjem, da ne želim Celja zapustiti brez lovorike, ker mi je Celje veliko dalo v karieri in moram nekaj tudi vrniti."
Zdaj je v njegovih očeh le Ohrid. Proti makedonski ekipi si lahko Celjani prvič po naslovu zmagovalcev Lige prvakov pred dobrima dvema desetletjema priigrajo finale evropskega tekmovanja. "Želimo nadaljevati, želimo v finale, toda težko bo. Ekipa Ohrida je zelo kakovostna, ampak mislim, da ima tudi naša določene kvalitete."
