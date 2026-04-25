Priimek Perić ima v Celju posebno mesto

Celje, 25. 04. 2026 06.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Aljaž Golčer S.V. +1
Luka Perić

Včeraj je minilo 22 let od zgodovinskega uspeha slovenskega rokometa. 24. aprila 2004 je Celje osvojilo naslov v Ligi prvakov, letos pa se Celjani znova borijo za evropsko lovoriko. Pred polfinalom Evropskega pokala proti Ohridu je o svoji ljubezni do kolesarstva in prijateljstvih v Sloveniji z nami spregovoril Luka Perić, ki je od leta 2023 v celjskem dresu vse podredil uspehu. Celjani po že osvojenem domačem pokalu ciljajo na trojček lovorik. Njihov boj za finale Evropskega pokala boste lahko spremljali od 17.50 na Kanalu A in VOYO.

Priimek Perić ima v Celju posebno mesto, saj je vrsto let v dresu najuspešnejšega slovenskega rokometnega kluba blestel vratar Dejan Perić. Zadnja leta pa v celjskem dresu navdušuje Luka Perić. Banjalučan, ki igra na desnem krilu, se je v otroštvu še pred rokometom zaljubil v kolesarstvo.

"Jaz sem oboje treniral, rokomet in kolesarstvo, ampak ko sem bil star 15 ali 16 let, sem se odločil za rokomet. Iskreno pogrešam kolesarstvo in ko imam čas, pogledam kakšno dirko. Zelo lep šport," je povedal 23-letni Perić.

V Sloveniji je Luka Perić pridobil številne prijatelje, med katerimi je tudi Vlatko Čančar. Prvak košarkarske lige NBA mu brez olepševanja pove tudi stvari, ki jih ne sliši rad. A ve, da so ravno to napotki, ki ga lahko naredijo boljšega. "Vlatko je krasen fant in zelo dober človek. Včasih ti reče kaj, kar ne želiš slišati, ampak veš, da ti želi najboljše."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu sezone bo zapustil Celje in okrepil Nantes. Kljub temu da se je za prestop v Francijo dogovoril že jeseni, pa Perić v celjskem dresu ne popušča, temveč ostaja lačen uspehov in lovorik. "Rekel sem soigralcem in trenerjem, da ne želim Celja zapustiti brez lovorike, ker mi je Celje veliko dalo v karieri in moram nekaj tudi vrniti."

Matevž Mlakar, Alex Bognar, Lukar Perić, Tadej Mazej in Uroš Milićević.
Matevž Mlakar, Alex Bognar, Lukar Perić, Tadej Mazej in Uroš Milićević.
FOTO: Damjan Žibert

Zdaj je v njegovih očeh le Ohrid. Proti makedonski ekipi si lahko Celjani prvič po naslovu zmagovalcev Lige prvakov pred dobrima dvema desetletjema priigrajo finale evropskega tekmovanja. "Želimo nadaljevati, želimo v finale, toda težko bo. Ekipa Ohrida je zelo kakovostna, ampak mislim, da ima tudi naša določene kvalitete."

Kakšno izhodišče si bodo Celjani pripravili v zagotovo lepo polni dvorani Zlatorog, lahko preverite danes od 17.50 na Kanalu A in VOYO.

rokomet rk celje pivovarna laško luka perić

Adrenalin na 30 metrih: sezona skakalcev s pečin se začenja na Baliju

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
