'Ko na smučišču vidim kamne, se spomnim'

Mineva pet let od hude nesreče nekdanjega svetovnega prvaka formule 1 Michaela Schumacherja v zimskem letovišču Meribel. Medtem ko njegovo zdravstveno stanje po hudi poškodbi glave ostaja skrbno varovana skrivnost, milijoni njegovih navijačev in podpornikov še vedno upajo, da bo mož, ki je za volanom premikal meje, zmogel zmagati tudi v bitki s poškodbo, ki mu je spremenila življenje.

Michael in soproga Corinna. Poročena sta 23 let, imata dva otroka. Prav Corinna naj bi bila tista, ki je postavila jasne meje glede varovanja moževe zasebnosti. FOTO: AP

Michael Schumacher je nekdanji sedemkratni svetovni prvak formule 1. Za moštva Jordan, Benetton, Ferrari in Mercedes med leti 1991 in 2012 nastopil na 308 dirkah, na 91 je zmagal, bil 68-krat najhitrejši v kvalifikacijah, skupno pa se je 155-krat povzpel na zmagovalni oder.

Božič se je ravno poslovil, pred vrati je bilo silvestrovo, nekaj dni kasneje bi priljubljeni junak formule ena praznoval še rojstni dan. A namesto veselja je na snežnih strminah Meribela udarila tragedija. "Michael se je poškodoval med smučanjem v francoskih Alpah, odpeljali so ga v bolnišnico, kjer ga bodo strokovno oskrbeli,"je bila prva skopa izjava iz tabora Michaela Schumacherja 29. decembra 2013. Spisala jo je njegova predstavnica Sabine Kehm. Ženska, ki je vse do danes, pet let kasneje, ostala skopa z besedami, ko gre za zdravstveno stanje priljubljenega nekdanjega športnika, ki mu je padec v Meribelu povsem spremenil življenje. Usodni trenutki Tretjega januarja bo Schumacher praznoval petdeseti rojstni dan. Kako – ne ve nihče izven ozkega kroga njegove družine, ki si je za poslanstvo zadala, da bo čuvala njegovo zasebnost in dostojanstvo. Pristop, ki so ga ubrali takoj po nesreči. Četudi je hitro potem, ko so nekdanjega športnika, ki je bil občudovanja deležen tudi zunaj dirkalne steze, postalo jasno, da je njegovo zdravstveno stanje resno, družina podrobnosti ni razkrivala. Milijonom njegovih oboževalcev tako ni ostalo drugega, kot da čakajo, medtem ko se je njihov idol za zidovi bolnišnice boril za življenje. Medtem ko so se pred bolnišnico začeli zbirati prvi posamezniki v znak podpore Schumacherju in njegovi družini, naslednje dni pa je množica postala nepregledna, so začele na dan prihajati podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo na smučišču okoli enajstih dopoldne. Schumacher, izkušen smučar, je zapeljal izven urejenega smučišča, naletel je na kamen, izgubil ravnotežje in z glavo zadel ob drugi kamen. Ni smučal hitro, a splet okoliščin je bil usoden. Udarec je bil močan, čelada, na katero je imel pritrjeno tudi kamero, s pomočjo katere so kasneje rekonstruirali nesrečo, je bila uničena. Sledil je prevoz s helikopterjem v bolnišnico v Grenoble, kjer je sledila nujna operacija. Zdravniška ekipa s kirurgom Gérardom Saillantomje bila jasna – stanje je resno. Prvi operaciji je sledila druga in medtem ko so se vrstile dobre želje iz vrst navijačev in nekdanjih sotekmovalcev, med drugim je Felipe Massa zapisal, "molim zate, moj brat", je bil Schumacher v umetni komi. Lažni duhovnik, lažni oče Šele proti koncu januarja so začeli zniževati odmerke, Kehmova je takrat sporočila, da se je začel proces zbujanja, ki pa bi "lahko trajal". Do takrat je že tudi javnost razumela, da se je življenje za Schumacherja in njegovo družino nepovratno spremenilo. Konec aprila 2014 je Schumacher"kazal znake zavesti in budnosti", sredi junija so ga odpeljali v rehabilitacijsko kliniko, od septembra 2014 pa družina zanj ob izdatni pomoči strokovnjakov skrbi v družinski hiši ob Ženevskem jezeru. Kako mu gre danes, kot rečeno, ostaja skrivnost. Pa čeprav poskusov, da bi se posamezniki, še posebej v času, ko je bil še v bolnišnici, dokopali do podatkov, celo fotografij, ni manjkalo. Tudi takšnih precej nizkotnih. Tako se je na primer nekdo preoblekel v duhovnika, da bi se vtihotapil v njegovo sobo, nekdo drug je skušal osebje bolnišnice prepričati, da je njegov oče. Nekdo je ukradel njegovo bolnišnično kartoteko, a so ga ujeli. Čeprav se o stanju nekdanjega dirkača še vedno zgolj ugiba, navijači družini varovanja zasebnosti niso zamerili. Četudi se je vmes oglasilo nekaj strokovnjakov za komuniciranje, ki so družino "opomnili", da gre za "nacionalnega junaka" in bi si javnost "zaslužila vedeti". Družina pa je svoje stališče razložila preko Kehmove – že res, da je bil Michael javna oseba, da je velik del življenja delil z javnostjo, a bil je tudi človek, ki je določen del zasebne sfere vedno ohranjal zase. In tako ostaja tudi v času, ko odločitve zanj sprejema soproga Corinna, s katero sta poročena 23 let in imata dva otroka.

Pet let kasneje reševalec spregovoril o dramatičnem reševanju Vseeno javnost ostaja lačna novic, vsi drobci informacij, ki pridejo v javnost, se kot požar razširijo ne le po nemških, ampak kar svetovnih medijih, ki so peto obletnico nesreče pospremili s številnimi zapisi, medtem ko se svet formule ena pripravlja, da Michaelov petdeseti rojstni dan obeleži z daljšim praznovanjem. Nemški focus.de je tako objavil pogovor s Stephanom Bozonom, komandirjem gorske policije, ki je bil 29. decembra 2013 v službi, ko je prišel klic, da se je zgodila nesreča. "Takoj so mi povedali, da gre za Michaela Schumacherja, seveda sem vedel, kdo to je," pravi. A doda, da bi reševalna akcija stekla povsem enako hitro in učinkovito, če ne bi šlo za zvezdniško osebo. "Reševalci, ki bili tam pred helikopterjem so nam sporočili da je resno. Pravzaprav je imel gospod Schumacher srečo, da je bil helikopter takoj na razpolago. Na vrhuncu sezone se namreč lahko zgodi, da posreduje že v kakšni drugi nesreči. Če bi čakali, bi se lahko razpletlo še slabše," pravi Bozon. Za Schumacherja je bila odločitev, da zapelje izven označene proge usodna. "Šlo je za tragično nesrečo. V času, preden se je zgodila, je le malo snežilo, zato so bili kamni le rahlo prekriti s snegom. Ravno toliko, da jih ni mogel videti. Če bi bilo snega več, ne bi bilo težav," pravi Bozon, ki mu nesreča še vedno ne pusti spati. "Ko na smučišču vidim kamne, se spomnim,"razkrije. Z družino nekdanjega dirkača ni imel nikoli stika, zato o Schumacherjevem stanju ne ve ničesar, bi pa bil, kot je še dejal za focus.de, neizmerno srečen, če bi slišal dobre novice. Do kakšne mere si lahko opomore nekdo, s tako hudo poškodbo možganov?

Ferrarijev muzej v Maranellu bo v čast Schumacherjevega 50. rojstnega dneva gostil posebno razstavo.

In pri tem, da bi rad slišal dobre novice, Bozon seveda ni osamljen. A kakšne zelo dobre novice bi mejile na čudež, je za britanski Express ocenil Luke Griggs iz organizacije Headway, ki se ukvarja s pomočjo ljudem po možganskih poškodbah. "Vsaka poškodba je zgodba zase in prav pri možganskih poškodbah je razplet težko napovedati. Vemo sicer, da je s pravo pomočjo ob pravem času, tudi po takšni poškodbi mogoče do določene mere okrevati. Veliko je odvisno od tega, kako dolgo je bila oseba v komi oziroma je bilo stanje zavesti prizadeto. Daljše kot je bilo to obdobje, manjše so možnosti dobrega okrevanja," je razložil. "Možganska poškodba ni kot nekatere druge, pri katerih je enostavno potreben čas, da se zacelijo. Tukaj je lahko dostop do dobre specialistične nevrološke rehabilitacije ključnega pomena, da si ljudje povrnejo zmožnost komunikacije in drugih osnovnih veščin," še dodaja Griggs. Nekateri mediji so v teh letih poročali, da družina za rehabilitacijo tedensko porabi več tisoč evrov, pojavil se je celo znesek 50.000 evrov. Za kako zanesljive podatke gre, je težko oceniti. "Ve, da so okoli njega ljudje, ki ga imajo radi" Schumacher naj bi po nekaterih podatkih do določene mere okreval, pojavile so se celo trditve, da lahko hodi. V vseh primerih gre za nepotrjene informacije. Ravno pred dnevi je odjeknila novica, da lahko "čuti ljudi okoli sebe". Gre sicer za star podatek, ki ga je razkril nemški nadškof Georg Gänswein, eden tistih, ki so športnega šampiona obiskali po nesreči. "Sedel sem nasproti njega, prijel sem njegove roke in ga gledal. Čuti, da so okoli njega ljubeči ljudje, ki skrbijo zanj, in hvala bogu, radovedno javnost držijo na razdalji," je še povedal po poročanju nemškega Bilda.

Mick Schumacher gre po očetovih stopinjah. FOTO: AP