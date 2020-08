Pet najvišjih slovenskih vrhov premagal v 13 urah in 56 minutah

Luka Kovačičse je odločil preizkusiti na poti iz doline Vrat, prek petih najvišjih slovenskih vrhov, do Mangartskega sedla in za to porabiti največ en dan. Pravi, da je verjel, da mu v 24 urah to lahko uspe, ni pa mislil, da bo na cilj pritekel deset ur prej od načrtov. Kombinacija poti iz Vrat, preko Visokega Rokava, Škrlatice, nazaj v Vrata, pa na Triglav, preko Zadnjice na Jalovec, čez Kotovo sedlo na Mangart in do Mangartskega sedla, bi glede na splošno predvidene čase, planincu vzela okoli 43 ur. Pri tem je vzpon na Škrlatico delno potekal po brezpotju, kar zahteva tudi alpinistične spretnosti.

"Zdaj je vse za mano. Dolgo sem sanjal o tem, kako bi te hribe povezal v en dan. Razmišljal sem o tem, ali je to mogoče, bo 24 ur dovolj in zdaj mi je uspelo v slabih štirinajstih urah," je sporočil Kovačič.

Skupaj je premagal 6600 višinskih metrov vzpona, kar je tako, kot če bi več kot 18-krat tekel na Šmarno goro. V dolžino je zbral 55 kilometrov, od tega 43 kilometrov po gorskih poteh in skalah, sedem kilometrov po makadamih in pet kilometrov po asfaltu. Prvi dve uri in 40 minut je tekel po popolni temi, z naglavno lučko. Vso pot je imel ob sebi spremljevalce, ki so se menjali na posameznih etapah in skrbeli za motivacijo in tudi varnost, ko je bilo to potrebno. V prvem delu je bil to alpinist Nejc Marčič, v drugem gorski tekač Matjaž Miklošain vsestranska športnica ter Kovačičevo dekle Urška Ahac, v tretjem pa še en gorski tekač Nejc Kuhar.