Pet posadk iz Slovenije na zgodovinsko prvem reliju za SP na Hrvaškem

Na Hrvaškem bodo od 22. do 25. aprila organizirali prvi klasični asfaltni reli letošnjega svetovnega prvenstva. Po nepredvidljivi zimski klasiki v okolici Monte Carla in čisto pravem zimskem reliju v okolici finskega Rovaniemija se karavana WRCzdaj seli v Zagreb. Organizatorji pripravljajo skupaj 20 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 300 kilometrov. Dolžina celotnega relija, ki bo potekal v okolici Samobora, Jastrebarskega, Karlovca, Sljemena in Kumrovca, bo več kot 1.200 kilometrov.

Tudi s slovensko udeležbo

Med vsemi najboljšimi vozniki v vodilnih razredih svetovnega prvenstva se na reli podaja tudi pet posadk iz Slovenije. Najprej sta to lanska državna podprvaka Aleš Zrinskiin Rok Vidmar (ford fiesta R5), ki bosta med vsemi Slovenci tudi nosila najvišjo štartno številko, tj. 41. Na reli se podajata tudi posadkiAljoša Novak - Jaka Cevc (škoda fabia R5) in Darko Peljhan - Matej Čar (škoda fabia R5), z dvokolesno gnanima dirkalnikoma pa še posadkiGrega Premrl- Gregor Brešer (toyota GT 86) inPrimož Brazda - Primož Tavčar (ford fiesta rally4). Med vsemi imata izkušnje s svetovnim prvenstvom le Peljhan in Čar. Idrijčan je do zdaj odpeljal tri relije na najvišji ravni, zadnjega pred 21 leti v Kataloniji, Čar pa je kot sovoznik sodeloval na reliju za SP v Nemčiji.

Na seznamu prijavljenih posadk je sicer 68 dvojic, od tega deset z dirkalniki WRC in kar 31 z dirkalniki razreda Rally2 (nekdanji R5).

Slovenci so bili sicer udeleženci že sploh prvega uradnega relija za svetovno prvenstvo, ki je januarja leta 1973 potekal v okolici Monte Carla. To sta bilaAleš Pušnikin sovoznik Rok Freyer (renault 12 gordini). Največ posameznih nastopov na svetovnem prvenstvu je do zdaj zbral Andrej Jereb, in sicer osem. Kot zadnji je v konkurenci svetovnega prvenstva leta 2016 v Monte Carlu vozila posadka Turk-Ložnar (peugeot 208 R2), leto pozneje pa na reliju v Nemčiji – a le v pokalu in izven konkurence SP – še posadka Novak-Ocvirk (opel adam).