Pet slovenskih finalov na zadnji tekmi sezone v športnem plezanju

Slovensko odpravo na Kitajskem sestavlja petčlanska ekipa štirih tekmovalk in enega tekmovalca in prav vsi so si zagotovili nastop v velikem finalu sklepnega dejanja sezone. Janja Garnbretje v polfinalu osvojila tretji dosežek z višino 42. Pred najboljšo Slovenko sta se uvrstili Avstrijka Jessica Pilz z vrhom smeri in Japonka Aika Tajima (višina 44). Mia Krampl je dosegla višino 41+ za četrti dosežek polfinala, nato pa so sledile štiri tekmovalke, ki so dosegle višino 35+. Gre za Japonki Akiyo Noguchi in Mei Kotake ter Slovenki Tjašo Kalan in Mino Markovič. V moškem polfinalu je povsem na vrhu razpredelniceDomen Škofic z višino 37+. Brez finala je na 16. mestu ostal Avstrijec Jakob Schubert, svetovni prvak in zmagovalec seštevka sezone. V moškem finalu bodo nastopili še Japonci Taisei Homma, Yuki Hada inHidemasa Nishida, Hyunbin Min iz Južne Koreje,FrancozRomain Desgranges, ItalijanStefano Ghisolfi inŠvicar Sascha Lehmann. Garnbretova je tretji zaporedni naslov zmagovalke seštevka sezone v težavnosti osvojila prejšnji teden v Wujiangu, na tekmi, na kateri so zaradi dežja odpovedali finale. Slovenija ima letos dva zmagovalca sezone, kraljico in kralja, Janja Garnbret je številka 1 v težavnosti, Jernej Kruder pa si je svojo premierno krono zmagovalca v seštevku sezone priplezal v balvanskem plezanju.

Za Garnbretovo je izjemna sezona, na vseh tekmah doslej, na katerih je nastopila v balvanih in težavnosti, je bila na stopničkah, prva ali druga. Lovila bo svojo še sedmo letošnjo zmago v svetovnem pokalu.

Osvojen seštevek sezone v težavnosti je pika na i že tako odlični sezoni, v kateri je 19-letna tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku postala prva zmagovalka olimpijske kombinacije, svetovna prvakinja v balvanih in svetovna podprvakinja v težavnosti.