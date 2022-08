Pet slovenskih posadk v bavarsko prestolnico

Filip-Matej Pfeifer je lani še nastopal v kategoriji U23 in bil na EP odličen četrti. Svojo prvo pravo člansko sezono v enojcu je začel odlično in bil po mnogih letih ponovno slovenski finalist svetovnega pokala. To je bilo maja v Beogradu, zatem pa se je precej časa ubadal s poškodbo rame in zato izpustil mednarodno regato na Bledu in finale svetovnega pokala v Luzernu. Poškodbo je saniral in večji del zaključnih priprav opravil v Bohinju, sedaj pa ga v Münchnu na prvenstvu stare celine čaka 20 močnih konkurentov. Dvojec Jaka Čas in Nik Krebs je zadnja leta standardna posadka naše reprezentance. Oba veslača sta se prekalila v kategoriji U19 in U23, nazadnje sta pred dvema letoma osvojila bron na EP U23. Lani sta že bila finalista svetovnega pokala, letos sta v močni konkurenci na prvi tekmi v Beogradu zmagala v finalu B in zasedla sedmo mesto. Po tem sta nastopila še na junijski mednarodni regati na Bledu, finale svetovnega pokala v Luzernu sta izpustila zaradi študijskih obveznosti, del zaključnih priprav pa opravila skupaj z legendarnima bratoma Sinković na jezeru Peruča nas Hrvaškem. Na EP v Münchnu je v konkurenci dvojcev prijavljenih 17 posadk.

"Veteran" slovenskega veslanja Rajko Hrvat se bo pri 36 letih in desetletju prisotnosti v svetovnem in evropskem vrhu lahkega enojca ponovno podal v boj za najvišja mesta, potem ko je zaključne priprave opravil na Bohinjskem jezeru. Letošnja bera, drugo in peto mesto na svetovnih pokalih ter zmaga nad izjemnim Damirjem Martinom na Bledu, je odlična popotnica za Rajkovo vrnitev med finaliste in boj za medalje. Na njemu poznani olimpijski progi v Münchnu ga bo bil s še 13 konkurenti. Med dekleti bo v enojcu nastopila Nina Kostanjšek, ki je bila lani finalistka svetovnega pokala v Zagrebu, letos pa je tudi prešla selektorjevo sito in bo poskušala doseči čim boljšo uvrstitev med 15 skifistkami. Nova posadka je lahki dvojec, neolimpijska disciplina, v kateri so sicer prijavljeni samo trije čolni. Slovenijo bosta zastopala Nik Ažbe Magajna in Jaka Malešič. Slednji je ravno pred štirimi leti nastopil na EP v Glasgowu in tam zasedel 17. mesto v lahkem dvojnem dvojcu.

Selektor Jan Ilar je v izjavi za uradno spletno stran VZS strnil napovedi pred EP: "Na evropsko prvenstvo potuje pet posadk, vse so dobro pripravljene in so zaključne priprave izvedle brez težav. Največ pričakujemo od lahkega skifista, ki bi se po uspešnih nastopih na svetovnih pokalih lahko vmešal v boj za medalje, visoko pa merijo tudi drugi čolni."