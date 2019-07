Pet tekem in pet zmag rokometašev na SP

Slovenija tudi na peti tekmi prvenstva ni dopustila presenečenja. Začela je hrabro, po protinapadu Matica Pippa in izvrstni obrambi sedemmetrovke Marka Ferjana prišla do prednosti (9:5), a sta bili ob polčasu reprezentanci po delnem izidu 5:1 za Špance znova v enakem položaju. V drugem polčasu je Prapotnikovo četo nekajkrat rešil razpoloženi Grega Ocvirk – ki je v zaključku tekme odšepal z igrišča, a jo na srečo odnesel brez poškodbe - na mestu je bil Gašper Dobaj, svoje so dodali tudi navijači, ki so v polni dvorani Špancev te nekajkrat povsem preglasili in zadnjih deset minut tekme se je kljub nekaj nervoze na obeh straneh odvilo po željah Slovenije. Tekmo so končali z dvema rokometašema v polju manj, a z novo zmago v žepu.