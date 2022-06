Peta zaporedna zmaga Toyote na Le Mansu

Tudi drugo mesto je z zaostankom petih krogov osvojila ekipa Toyote, ki so jo sestavljali Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Argentinec Jose Maria Lopez. Tretje mesto je s petimi krogi zaostanka pripadlo ekipi Glickenhausa v zasedbi Ryan Briscoe, Richard Westbrook in Franck Mailleux.

V razredu LMP2 je s prevoženimi 369 krogi slavila ekipa Jote z Robertom Gonzalezom, Antoniom Felixom Da Costo in Williamom Stevensom. V LM GTE Pro je bila najboljša ekipa Porsche GT z Gianmario Brunijem, Richardom Lietzom in Fredericom Makowieckijem. Prevozili so 350 krogov. V amaterskem razredu LM GTE pa so se pod zmago in 343 krogov podpisali Ben Keating, Henrique Chaves in Marco Soerensen z ekipo TF Sport.