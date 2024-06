Peter John Stevens se bo boril za odličje

Razlogov za kolajno ima Peter John Stevens več. Najpomembnejša bi bila zmaga, ki bi mu zagotovila svetovni razred. Sam sebi pa bi z dnevom zamude podaril tudi darilo ob prvi obletnici poroke. A v polfinalu, tega si je ogledal tudi novi predsednik zveze Urban Korenjak, ni šlo vse po željah. Začelo se je s petminutno zamudo, kar vpliva na zbranost, predvsem v zadnjem delu tekme pa je Stevens izgubil nekaj pomembnih centimetrov. O napadu na zlato s prve proge pa pravi: "Z ena na ena. Ponavadi najbolje plavam svojo dirko in me proga ne moti, saj omogoča presenečenje. Imam izkušnje in tudi na tej progi sem že osvajal kolajno."

"Dobro sem začel, v končnici pa sem skupaj plaval preveč na moč. Nizko frekvenco lahko kontroliraš, visoko težje. Prostora za napak pa na 50 metrov ni. Posebej ne v prsni tehniki, saj se je na tako kratki tekmi ne da popraviti in en napačen zavesljaj ti lahko vzame tri desetinke. Jutri vem, da bomo skupaj."

Prireditelji so v srbski metropoli skupaj podelili šest kompletov kolajn. Romun David Popovici je slavju na 100 m prosto dodal še zlato na enkrat daljši razdalji, s 1:43,13 pa le desetinko in pol zgrešil lasten rekord prvenstev. Belgiji je zlato na 100 m delfin priplavala Roos Vanotterdijk. Na 200 m prsno je bila najhitrejša Čehinja Kristyna Horska.

Še eno odličje je osvojil Grk Apostolos Hristu, ki je bil najboljši na 50 m hrbtno. Na 1500 m prosto je prvovrstno presenečenje pripravila 15-letna Madžarka Vivien Jackl in ugnala tekmice. Ob koncu dneva so nastopile še moško-ženske štafete na 4 x 100 m prosto. Veselili so se Madžari, ki bodo, kot vse kaže, vnovič najuspešnejša država udeleženka prvenstva.