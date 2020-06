Peter Kauzer ima še dovolj motivacije za zavzeto vadbo

Med uspešnejše slovenske športnike, ki se lahko pohvalijo s kolajnami prav z vseh največjih tekmovanj, tudi olimpijskih iger, sodi kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer. Mojster brzic in naš najuspešnejši slalomist se je letošnje sezone še kako veselil, sploh bi ta morala biti olimpijska. Zanj že četrta, a nič manj mikavna. Toda stvari so se obrnile povsem drugače, kljub temu pa ima prekaljeni športnik iz Zasavja še vedno dovolj motivov za zavzeto vadbo in nove izzive.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:15 audio-control-play-line Iz 24UR: Kauzerju motivacije ne manjka 07:02 audio-control-play-line Pogovor s Petrom Kauzerjem o nadaljevanju kariere icon-chevron-left icon-chevron-right