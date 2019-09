Peter Kauzer v Pragi četrti, skupno drugi

"Vedel sem, da bo to nekje na robu finala, a se nisem bal, da bi izpadel. Proga je zahtevna, napak je veliko in napovedi, da si bodo tekmovalci nabirali kazenske sekunde," je dejal Kauzer, ki se je na koncu uvrstil na šesto mesto. V finalu pa je še stopnjeval. Bil je hitrejši kot v polfinalu, toda že zgodaj naredil napako, ki ga je stala dveh kazenskih sekund.

V zadnji tekmi v Pragi je zasedel četrto mesto, s tem pa ni ogrozil vodilnega Jirija Prskaleca, Čeh je skupni uspeh potrditev na najboljši možni način, z zmago na domači progi. Čehi so dosegli dvojno zmago, saj je bil drugi Vid Prindiš, Peter Kauzer pa je stopničke izgubil zaradi napake v zgornjem delu, z njo mu je ušlo drugo mesto, Prskavec pa je bil tokrat nepremagljiv. Tretje mesto je zasedel Francoz Boris Neveu, ki je Slovenca premagal za 64 stotink sekunde.

"Bil sem prepozen in si prislužil dotik ter izgubil ritem. Škoda, brez te napake bi bil drugi, Prskavca pa se danes ni dalo prehiteti, tudi če bi sam pokazal optimalen nastop. Uresničile so se moje napovedi, da bo Čehe na domači progi težko premagati."

"Lahko sem zadovoljen s svojo vožnjo, s četrtim mestom in drugim mestom v svetovnem pokalu. V njem sem zmagal že trikrat, teh zmag pa ne morem primerjati z uspehi na evropskih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Še najbolj sem zadovoljen, ker se dobro počutim, upam, da bo tako ostalo do svetovnega prvenstva v Seuju," je bil dobre volje olimpijski podprvak, ki je bil za razliko od mnogih drugih zadovoljen z zahtevno progo.

"Dve tretjini proge je bilo po mojem okusu, zadnja tretjina pa je bila kar nekaj. Bilo je preveč odprto in če si zgoraj izgubil, tega spodaj nisi mogel nadoknaditi. Na mojo žalost postavljavci niso imeli več možnosti, da bi tudi spodaj kaj 'zaštrikali', saj so že zgoraj izkoristili bonus,"je menil Hrastničan, sicer edini slovenski finalist v nedeljskem delu tekmovanja.

Martin Srebotnik in Niko Testen sta zasedla 26. oziroma 29. mesto, pokopali so ju predvsem dotiki. Enako velja za kanuistki Evo Alino Hočevar in Leo Novak, ki sta zasedli 21. oziroma 24. mesto.